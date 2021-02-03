Следственный комитет попробовал с помощью видео объяснить подросткам опасность несогласованных митингов Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Следственный комитет РФ разместил в соцсетях видеоролик, посвященный поведению молодежи на несогласованных акциях. В ролике выступили известные спикеры в сфере психологии и педагогики.

«Молодые люди составили большую часть в рядах протестующих на митингах 23 и 31 января. Кто они? Зачем вышли на акции? За кем пошли? Как и чем их привлекают к противоправным выступлениям? И чем это грозит? Об этом в специальном репортаже», — сообщается в аннотации под опубликованной видеозаписью.

Сам ролик представляет собой нарезку из интервью психологов и педагогов. Кроме того, в нем озвучена позиция и самих подростков, высказанная ими после задержания.

В минувшее воскресенье в некоторых городах РФ прошли несогласованные акции протеста, которые сопровождались задержаниями. Кроме того, аналогичные акции прошли и неделей ранее. Накануне Симоновский суд Москвы приговорил блогера Алексея Навального к 3,5 годам лишения свободы. После вынесения приговора соратники блогера также объявили о несанкционированной акции.