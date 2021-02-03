В Кремле объяснили жесткие действия силовиков по время незаконных акций в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

РФ и США переподписали СНВ-3 — власти России высказались о действиях силовиков на несанкционированных шествиях — изменились правила проведения Олимпиады в Японии — льготную ипотеку могут отменить — Зеленскому готовят импичмент — Фургалу предъявили окончательное обвинение. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 3 февраля — в обзоре URA.RU:

России и США продлили договор СНВ-3

Договор о сокращении потенциала стратегических наступательных вооружениях между Россией и США официально продлен до 5 февраля 2026 года. Такое заявление сделали в МИД РФ.

В то же время, глава Стратегического командования США, вице-адмирал Чарльз Ричард не исключил возможности ядерной войны между США и Россией. Об этом он написал в статье для американского военного издания.

В Кремле объяснили жесткость силовиков на незаконных акциях

Жесткие действия сотрудников силовых ведомств на несанкционированных акциях 2 февраля после суда над блогером Алексеем Навальным объясняются потенциальными угрозами со стороны протестующих. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По мнению политологов, протест в России изменится после отправки Навального в колонию. Протестующие изменят тактику и будут вести себя более осторожно.

Такого же мнения придерживается и глава партии «За правду» Захар Прилепин. По его словам, тактика будет меняться.

С Навального и ФБК требуют 88 млн рублей

Верховный суд России оставил в силе судебные акты, по которым с Алексея Навального и ФБК (признан иностранным агентом — прим. ред.) взыскали около 88 млн рублей.

Изменены правила проведения Олимпиады-2021

Из-за пандемии коронавируса изменились правила поведения спортсменов на Олимпиаде, которая пройдет летом 2021 года в Японии. В частности, спортсменам будет запрещено посещать соревнования в качестве зрителей. Новые требования к атлетам опубликовал Международный олимпийский комитет.

Президенту Украины грозит импичмент

В Верховной Раде готовятся выразить вотум недоверия президенту Украины Владимиру Зеленскому. С таким предложением выступили депутаты партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь». Поводом для этого послужило то, что Зеленский ввел санкции в отношении ряда телеканалов, связанных с Медведчуком.

ЦБ планирует отменить льготную ипотеку

Банк России выступает за постепенную отмену льготной ипотеки под 6,5%. Об этом заявила глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, власти рассматривают вопрос об отмене льготной ипотеки, и пока однозначного мнения на этот счет нет.

Электронное голосование пройдет в шести регионах РФ

Онлайн-голосование на выборах в Госдуму РФ пройдет в шести регионах страны. Среди них Москва, другие регионы подают заявки на проведение процедуры. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Две страны открыли границы для России

Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующий указ.

Кроме того, с октября 2021 года, курортный остров Пхукет в Таиланде рассчитывает открыть границы для привитых от коронавируса туристов из России.

В ГД предложили отменить ЕГЭ

Система ЕГЭ в России не имеет ничего общего с образованием и не способствует приобретению новых знаний, поэтому властям нужно ее отменить. Об этом заявил лидер думской фракции «Справедливой России» Сергей Миронов.

Фургалу предъявили окончательное обвинение

Следственный комитет России предъявил бывшему хабаровскому губернатору Сергею Фургалу окончательное обвинение в покушении на убийство нескольких человек организованной группой.