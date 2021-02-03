РФ и США переподписали СНВ-3 — власти России высказались о действиях силовиков на несанкционированных шествиях — изменились правила проведения Олимпиады в Японии — льготную ипотеку могут отменить — Зеленскому готовят импичмент — Фургалу предъявили окончательное обвинение. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 3 февраля — в обзоре URA.RU:
России и США продлили договор СНВ-3
- Договор о сокращении потенциала стратегических наступательных вооружениях между Россией и США официально продлен до 5 февраля 2026 года. Такое заявление сделали в МИД РФ.
- В то же время, глава Стратегического командования США, вице-адмирал Чарльз Ричард не исключил возможности ядерной войны между США и Россией. Об этом он написал в статье для американского военного издания.
В Кремле объяснили жесткость силовиков на незаконных акциях
- Жесткие действия сотрудников силовых ведомств на несанкционированных акциях 2 февраля после суда над блогером Алексеем Навальным объясняются потенциальными угрозами со стороны протестующих. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- По мнению политологов, протест в России изменится после отправки Навального в колонию. Протестующие изменят тактику и будут вести себя более осторожно.
- Такого же мнения придерживается и глава партии «За правду» Захар Прилепин. По его словам, тактика будет меняться.
С Навального и ФБК требуют 88 млн рублей
- Верховный суд России оставил в силе судебные акты, по которым с Алексея Навального и ФБК (признан иностранным агентом — прим. ред.) взыскали около 88 млн рублей.
Изменены правила проведения Олимпиады-2021
- Из-за пандемии коронавируса изменились правила поведения спортсменов на Олимпиаде, которая пройдет летом 2021 года в Японии. В частности, спортсменам будет запрещено посещать соревнования в качестве зрителей. Новые требования к атлетам опубликовал Международный олимпийский комитет.
Президенту Украины грозит импичмент
- В Верховной Раде готовятся выразить вотум недоверия президенту Украины Владимиру Зеленскому. С таким предложением выступили депутаты партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь». Поводом для этого послужило то, что Зеленский ввел санкции в отношении ряда телеканалов, связанных с Медведчуком.
ЦБ планирует отменить льготную ипотеку
- Банк России выступает за постепенную отмену льготной ипотеки под 6,5%. Об этом заявила глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.
- По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, власти рассматривают вопрос об отмене льготной ипотеки, и пока однозначного мнения на этот счет нет.
Электронное голосование пройдет в шести регионах РФ
- Онлайн-голосование на выборах в Госдуму РФ пройдет в шести регионах страны. Среди них Москва, другие регионы подают заявки на проведение процедуры. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Две страны открыли границы для России
- Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующий указ.
- Кроме того, с октября 2021 года, курортный остров Пхукет в Таиланде рассчитывает открыть границы для привитых от коронавируса туристов из России.
В ГД предложили отменить ЕГЭ
- Система ЕГЭ в России не имеет ничего общего с образованием и не способствует приобретению новых знаний, поэтому властям нужно ее отменить. Об этом заявил лидер думской фракции «Справедливой России» Сергей Миронов.
Фургалу предъявили окончательное обвинение
- Следственный комитет России предъявил бывшему хабаровскому губернатору Сергею Фургалу окончательное обвинение в покушении на убийство нескольких человек организованной группой.
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