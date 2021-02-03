Самое важное в России и в мире на 3 февраля. Ракетный договор с США продлили, Фургалу предъявили обвинение, льготную ипотеку готовы отменить

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Ночное шествие сторонников Алексея Навального в центре города. Москва, задержание активистов, митинг, полиция, росгвардия, несанкционированная акция, навальнинг, винтилово, омон, хапун
В Кремле объяснили жесткие действия силовиков по время незаконных акций в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

РФ и США переподписали СНВ-3 — власти России высказались о действиях силовиков на несанкционированных шествиях — изменились правила проведения Олимпиады в Японии — льготную ипотеку могут отменить — Зеленскому готовят импичмент — Фургалу предъявили окончательное обвинение. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 3 февраля — в обзоре URA.RU:

России и США продлили договор СНВ-3

В Кремле объяснили жесткость силовиков на незаконных акциях

  • Жесткие действия сотрудников силовых ведомств на несанкционированных акциях 2 февраля после суда над блогером Алексеем Навальным объясняются потенциальными угрозами со стороны протестующих. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
  • По мнению политологов, протест в России изменится после отправки Навального в колонию. Протестующие изменят тактику и будут вести себя более осторожно.
  • Такого же мнения придерживается и глава партии «За правду» Захар Прилепин. По его словам, тактика будет меняться.

С Навального и ФБК требуют 88 млн рублей

  • Верховный суд России оставил в силе судебные акты, по которым с Алексея Навального и ФБК (признан иностранным агентом — прим. ред.) взыскали около 88 млн рублей.

Изменены правила проведения Олимпиады-2021

  • Из-за пандемии коронавируса изменились правила поведения спортсменов на Олимпиаде, которая пройдет летом 2021 года в Японии. В частности, спортсменам будет запрещено посещать соревнования в качестве зрителей. Новые требования к атлетам опубликовал Международный олимпийский комитет.

Президенту Украины грозит импичмент

  • В Верховной Раде готовятся выразить вотум недоверия президенту Украины Владимиру Зеленскому. С таким предложением выступили депутаты партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь». Поводом для этого послужило то, что Зеленский ввел санкции в отношении ряда телеканалов, связанных с Медведчуком.

ЦБ планирует отменить льготную ипотеку

Электронное голосование пройдет в шести регионах РФ

  • Онлайн-голосование на выборах в Госдуму РФ пройдет в шести регионах страны. Среди них Москва, другие регионы подают заявки на проведение процедуры. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Две страны открыли границы для России

  • Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующий указ.
  • Кроме того, с октября 2021 года, курортный остров Пхукет в Таиланде рассчитывает открыть границы для привитых от коронавируса туристов из России.

В ГД предложили отменить ЕГЭ

Фургалу предъявили окончательное обвинение

  • Следственный комитет России предъявил бывшему хабаровскому губернатору Сергею Фургалу окончательное обвинение в покушении на убийство нескольких человек организованной группой.

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