Госдума приняла поправки о новых мерах поддержки семей с детьми

Законопроект о выплатах детям из неполных семей принят во втором чтении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Госдума во втором чтении приняла законопроект по поддержке семей с детьми, озвученных в послании президента РФ. Речь, в частности, идет о выплатах беременным, вставшим на учет на ранних сроках, а также детям из неполных семей. Документ опубликован на сайте Госдумы.

Первая поправка касается пособия беременным женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние сроки. Выплаты с 1 июля смогут получить россияне, у которых в семье среднедушевой доход не превышает регионального прожиточного минимума. Размер пособия составит половину прожиточного минимума.

Вторая поправка предусматривает с 1 июля ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет, растущего в неполной семье с доходом ниже прожиточного минимума по региону. Размер выплаты будет приравнен к половине детского регионального прожиточного минимума. Третья инициатива предусматривает стопроцентную оплату больничного по уходу за детьми в возрасте до 7 лет.