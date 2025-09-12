Быстрых результатов от переговоров по урегулированию ситуации на Украине ожидать не стоит. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ответ на вопрос URA.RU. Представитель Кремля напомнил слова главы США Дональда Трампа, который поначалу полагал, что урегулировать ситуацию удастся очень быстро, однако затем осознал, что на это потребуется значительно больше времени.
Песков также добавил, что Москва по-прежнему открыта для мирного диалога и продолжает искать пути для мирного разрешения конфликта. Вместе с тем он отметил, что вмешательство европейских стран действительно препятствует этому процессу, и этот факт, по его словам, не является секретом для широкой публики. Что еще сказал Песков журналистам — в материале URA.RU.
В переговорах можно говорить о паузе
Сейчас переговорный процесс между Россией и Украиной фактически находится на паузе, сообщил пресс-секретарь президента в ответ на вопрос URA.RU относительно текущего состояния контактов между делегациями. По словам Пескова, существуют отлаженные каналы связи, позволяющие переговорщикам поддерживать контакты.
Европа и ее вражеская политика
В Кремле прокомментировали обеспокоенность ряда европейских государств, в частности Польши, в связи с военными учениями «Запад-2025». По словам Пескова, такая реакция обусловлена нынешней вражеской позицией Европы по отношению к России. Пресс-секретарь президента РФ также напомнил о заявлениях главы госдуратсва Владимира Путина, подчеркнув, что Россия никогда не угрожала другим странам, а движение навстречу российским границам исходило именно со стороны Европы.
"В нормальных условиях конструктивного, мирного, дружественного сосуществования представители всегда имеют возможность наблюдать — такая практика была. Сейчас же, когда Европа занимается враждебную позицию, это все выливается в подобные эмоциональные перегрузки", — сказал представитель Кремля.
Участие ветеранов СВО в выборах
Дмитрий Песков прокомментировал участие ветеранов СВО в избирательных кампаниях разного уровня, назвав этот процесс закономерным. По словам пресс-секретаря, Кремль рассматривает такое явление исключительно в положительном ключе и желает успехов всем кандидатам, участвующим в выборах. Песков подчеркнул, что возвращающиеся с фронта ветераны проходят процесс интеграции в гражданскую жизнь.
График Путина
В течение второй половины сегодняшнего дня у президента запланирована рабочая поездка в один из регионов страны. По сложившейся практике, подробности о подобных визитах заранее не разглашаются по объективным причинам, подчеркнул Песков.
