Российские регионы лишат денег за лесные пожары

Запрет на выжигание сухой травы проконтролируют Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Аграриев, которые допустят палы на своих землях, лишат господдержки. Сельхозпроизводители в российских регионах получат субсидии в 2022 году, если они не привлекались к ответственности за сельхозпал в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.

Абрамченко поручила губернаторам проконтролировать соблюдение запрета на выжигание сухой травы и стерни, чтобы предотвратить новые лесные пожары. Об этом пишет «Интерфакс». В пресс-службе Абрамченко рассказали, что большая часть лесных пожаров весной начинаются из-за неосторожного обращения с огнем или выжигания сухой травы.

Пожароопасный сезон начался в 81 регионе России. В 52 регионах действует особый противопожарный режим. В Тюменской области и в одном районе Омской области введен режим ЧС.

Недавно сильный лесной пожар перегородил трассу Екатеринбург-Тюмень. Там перекрыли движение из-за пожара и сильного задымления, сообщает телеканал 360.

Ранее стало известно, что власти Тюмени помогут пострадавшим от лесных пожаров. В СНТ «Солнышко» в Тюмени сгорело 25 домов. С жителями встретились представители власти.