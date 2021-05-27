В Минспорта РФ назвали лучшие мобильные приложения для фитнеса

Расчет лучших спортивных приложений проводился исходя из удовлетворенности пользователей и количества установок Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Спортивные мобильные приложения Samsung Health, «Тренировки для дома — никакого оборудования», Adidas Running, Huawei Health и Mi Fit являются лучшими в России в своей категории. Об этом URA.RU сообщили в Министерства спорта РФ.

«Расчет рейтинга проводился исходя из оценки двух критериев — удовлетворенности пользователей и количества установок приложения. В топ-5 приложений вошли: Samsung Health (бег, ходьба); „Тренировки для дома — никакого оборудования“ (фитнес дома); Adidas Running (бег); Huawei Health (фитнес); Mi Fit (фитнес)», — говорится в исследовании ведомства (есть в распоряжении URA.RU). Приложения были проанализированы с точки зрения ожидаемых эффектов от приложений, совместимости с цифровыми платформами, количества оценок российских пользователей и других критериев.

«Согласно исследованию, доля бесплатных приложений высока и составляет 81%, из них 60% имеют встроенные покупки, которые необязательны. Более 95% спортивных приложений на рынке поддерживаются на платформе iOS, а 26% из них можно использовать с помощью часов AppleWatch. Более 70% приложений используются на платформе Android», — сообщили в Минспорта РФ.

«Приоритет Минспорта России в рамках национальных целей развития — увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70% к 2030 году. Поэтому активное использование спортивных приложений, в том числе в целях пропаганды спорта и здорового образа жизни, а также развитие востребованных отечественных онлайн-решений необходимо рассматривать в контексте достижения этой цели», — заявил замминистра спорта РФ Андрей Сельский.