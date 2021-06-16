16 июня 2021

Генпрокуратуре придется отчитаться перед Европой за Навального

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Алексей Навальный в Люблинском суде. Москва, навальный алексей
В Совете Европы вступились за Навального Фото:

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) потребовал от России реабилитировать политика Сергея Удальцова и обеспечить право блогера Алексея Навального на свободу собраний. Об этом журналистам рассказал адвокат Удальцова Дмитрий Аграновский. Юрист Дмитрий Шедов отметил, что отчитываться перед СЕ будет уже не Минюст РФ, а Генпрокуратура.

«Комитет потребовал пересмотреть приговор лидеру „Левого фронта“ Сергею Удальцову по „Болотному делу“, „безотлагательно“ признать право политика Алексея Навального на свободу собраний», — пишет «Коммерсант». Для Удальцова в Совете Европы потребовали снять судимость, а что касается Навального, здесь от России ждут соблюдения его «права на свободу мирных собраний и свободу выражения мнения». Учитывая, что тот отбывает срок за мошенничество, сделать это будет затруднительно. Удальцов отбыл 4,5 года за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в Москве, в 2012 году, сообщает телеканал 360.

Весной Минюст начал передавать Генпрокуратуре часть полномочий, так что отчитываться перед КМСЕ будет уже надзорное ведомство, пояснил изданию Шедов. Однако юрист подчеркнул, что не питает иллюзий по поводу реакции и дальнейших действий российских властей по этому поводу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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