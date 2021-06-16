Генпрокуратуре придется отчитаться перед Европой за Навального

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) потребовал от России реабилитировать политика Сергея Удальцова и обеспечить право блогера Алексея Навального на свободу собраний. Об этом журналистам рассказал адвокат Удальцова Дмитрий Аграновский. Юрист Дмитрий Шедов отметил, что отчитываться перед СЕ будет уже не Минюст РФ, а Генпрокуратура.
«Комитет потребовал пересмотреть приговор лидеру „Левого фронта“ Сергею Удальцову по „Болотному делу“, „безотлагательно“ признать право политика Алексея Навального на свободу собраний», — пишет «
Весной Минюст начал передавать Генпрокуратуре часть полномочий, так что отчитываться перед КМСЕ будет уже надзорное ведомство, пояснил изданию Шедов. Однако юрист подчеркнул, что не питает иллюзий по поводу реакции и дальнейших действий российских властей по этому поводу.
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