СМИ: выпускникам школы в Подмосковье выдали «липовые» аттестаты

В общеобразовательной школе ставили фиктивные оценки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Девятиклассники школы № 6 города Долгопрудного в Подмосковье за месяц до получения аттестатов узнали, что они изучали не только английский, но и французский язык. На собрании с родителями руководство учебного заведения сообщило, что детям «нарисуют» хорошие отметки.

«Мы пришли после каникул в школу, и нам сказали, что для того, чтобы был аттестат, нужно обязательно, чтобы был в школе второй язык. У нас его до этого не было. И нам решили заменить уроки технологии на уроки французского», — цитирует одного из учащихся «Ридус». Директор школы преподнес родителям девятиклассников данную эту ситуацию, как благо, случившиеся с их детьми. Якобы школьникам повезло, что им назначают изучение второго языка на конец года.

Директор школы сообщила родителям, что «портить» аттестаты детям не будут и поставят хорошие оценки. Между тем, учительница, которой пришлось преподавать французский язык, сама выразила недоумение из-за появления нового предмета к концу учебного года. Родители девятиклассников были возмущены и назвали происходящее «конкретным беспределом».

Юрист и старший преподаватель РАНХиГС Андрей Некрасов сообщил изданию, что аттестаты школьников, несмотря на «липовые» оценки, не утратят законной силы в будущем. А вузы не смогут провести проверку в школе, чтобы выяснить, преподавали ли там действительно два языка.