Ученые определили «нулевого пациента» с коронавирусом

Официально первой заразившейся стала продавец морепродуктов рынка Хуанань Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Продавщица морепродуктов на рынке Хуанань в китайском городе Ухань стала «нулевым пациентом» официально зарегистрированной инфицированной коронавирусом в мире. К такому выводу пришел ученый, заведующий кафедрой экологии и эволюционной биологии, Университета Аризоны Майкл Воробей, его научная статья «Анализ ранних случаев COVID-19 в Ухане» размещена на сайте электронной библиотеки.

«Симптомы появились у нескольких у работников рынка Хуанань. Из них женщина-продавец морепродуктов была самым ранним зарегистрированным пациентом, с болезнью, начавшейся 11 декабря», — сказано в статье.

Продавщица сообщала медикам, что случаев заражения может быть еще несколько в клиниках и больницах Уханя, расположенных рядом с оптовым рынком. Однако, по ее словам, пациенты на рынке Хуанань были госпитализированы в больницу Юнион уже 10 декабря. Также американский эксперт пишет о том, что первые зараженные, связанные с рынком, составляют лишь одну-две третьи среди пациентов с аналогичными проявлениями — большие помутнения «молотого стекла» на снимках легких, потерей обоняния и других. В первую очередь доказательством предположения, что именно Хуанань является первой точкой распространения вируса, является тот факт, что более 100 первых заболевших проживали недалеко от хуананьского центра оптовой торговли морепродуктами.

Ранее URA.RU сообщало, что в России за сутки от коронавируса скончались 1254 человека. Днем ранее был установлен новый рекорд смертности от вируса.