Заемщики смогут получать отсрочки по кредитам через «Госуслуги»

Заемщики смогут получить отсрочку кредита в случае тяжелой жизненной ситуации. Сделать это можно будет через портал «Госуслуги». Соответствующие поправки к закону «О потребкредите…» внесла рабочая группа экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ.
«Заемщик, имеющий потребительский кредит на срок не менее двух лет и попавший в тяжелую жизненную ситуацию, сможет обратиться в банк для получения отсрочки платежей на три месяца. Это предусмотрено поправками», — пишут «Известия». В распоряжении издания есть документ с поправками.
Отмечается, что подать необходимые бумаги и получить ответ от банка можно будет с помощью «Госуслуг». Решение о принятии поправок планируется принять до конца этого года, уточнили в ЦБ.
Заемщики смогут получить отсрочку кредита в случае тяжелой жизненной ситуации. Сделать это можно будет через портал «Госуслуги». Соответствующие поправки к закону «О потребкредите…» внесла рабочая группа экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ. «Заемщик, имеющий потребительский кредит на срок не менее двух лет и попавший в тяжелую жизненную ситуацию, сможет обратиться в банк для получения отсрочки платежей на три месяца. Это предусмотрено поправками», — пишут «Известия». В распоряжении издания есть документ с поправками. Отмечается, что подать необходимые бумаги и получить ответ от банка можно будет с помощью «Госуслуг». Решение о принятии поправок планируется принять до конца этого года, уточнили в ЦБ.