07 декабря 2021

Заемщики смогут получать отсрочки по кредитам через «Госуслуги»

© Служба новостей «URA.RU»
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Ярмарка недвижимости и кредитов. Челябинск, госуслуги, ярмарка недвижимости
Ответ от банка по одобрению отсрочки можно будет получить через «Госуслуги» Фото:

Заемщики смогут получить отсрочку кредита в случае тяжелой жизненной ситуации. Сделать это можно будет через портал «Госуслуги». Соответствующие поправки к закону «О потребкредите…» внесла рабочая группа экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ.

«Заемщик, имеющий потребительский кредит на срок не менее двух лет и попавший в тяжелую жизненную ситуацию, сможет обратиться в банк для получения отсрочки платежей на три месяца. Это предусмотрено поправками», — пишут «Известия». В распоряжении издания есть документ с поправками.

Отмечается, что подать необходимые бумаги и получить ответ от банка можно будет с помощью «Госуслуг». Решение о принятии поправок планируется принять до конца этого года, уточнили в ЦБ.

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Заемщики смогут получить отсрочку кредита в случае тяжелой жизненной ситуации. Сделать это можно будет через портал «Госуслуги». Соответствующие поправки к закону «О потребкредите…» внесла рабочая группа экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ. «Заемщик, имеющий потребительский кредит на срок не менее двух лет и попавший в тяжелую жизненную ситуацию, сможет обратиться в банк для получения отсрочки платежей на три месяца. Это предусмотрено поправками», — пишут «Известия». В распоряжении издания есть документ с поправками. Отмечается, что подать необходимые бумаги и получить ответ от банка можно будет с помощью «Госуслуг». Решение о принятии поправок планируется принять до конца этого года, уточнили в ЦБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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