Заемщики смогут получать отсрочки по кредитам через «Госуслуги»

08 декабря 2021 в 03:16 Размер текста - 17 +

Ответ от банка по одобрению отсрочки можно будет получить через «Госуслуги» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заемщики смогут получить отсрочку кредита в случае тяжелой жизненной ситуации. Сделать это можно будет через портал «Госуслуги». Соответствующие поправки к закону «О потребкредите…» внесла рабочая группа экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ. «Заемщик, имеющий потребительский кредит на срок не менее двух лет и попавший в тяжелую жизненную ситуацию, сможет обратиться в банк для получения отсрочки платежей на три месяца. Это предусмотрено поправками», — пишут «Известия». В распоряжении издания есть документ с поправками. Отмечается, что подать необходимые бумаги и получить ответ от банка можно будет с помощью «Госуслуг». Решение о принятии поправок планируется принять до конца этого года, уточнили в ЦБ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Заемщики смогут получить отсрочку кредита в случае тяжелой жизненной ситуации. Сделать это можно будет через портал «Госуслуги». Соответствующие поправки к закону «О потребкредите…» внесла рабочая группа экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ. «Заемщик, имеющий потребительский кредит на срок не менее двух лет и попавший в тяжелую жизненную ситуацию, сможет обратиться в банк для получения отсрочки платежей на три месяца. Это предусмотрено поправками», — пишут «Известия». В распоряжении издания есть документ с поправками. Отмечается, что подать необходимые бумаги и получить ответ от банка можно будет с помощью «Госуслуг». Решение о принятии поправок планируется принять до конца этого года, уточнили в ЦБ.