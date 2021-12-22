Кремль поддержал ультиматум Кадырова главе Турции

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий, портрет
Россия довела до Турции свое отношение к установке памятника Джохару Дудаеву, сообщил Дмитрий Песков Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал главу Чечни Рамзана Кадырова, который раскритиковал Турцию за открытие памятника Джохару Дудаеву — первому президенту самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерии (признана террористической и запрещена в РФ). Такие действия являются болезненными для всей Чеченской Республики, отметил Песков в ходе конференц-колла.

«Это весьма эмоциональная, но вполне объяснимая реакция главы российского региона, который пережил несколько войн, спровоцированных террористами, пытавшимися взять регион под контроль. Одним из этих террористов был Дудаев», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Представитель президента отметил, что Россия довела до Турции свое неодобрение таким действиям. «Это весьма болезненно для всех чеченцев», — заключил Песков.

Ранее Кадыров в свое telegram-канале выдвинул ультиматум президенту Турции Тайипу Эрдогану и призвал его прекратить поддержку террористов. «Либо вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией», — написал Кадыров.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал главу Чечни Рамзана Кадырова, который раскритиковал Турцию за открытие памятника Джохару Дудаеву — первому президенту самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерии (признана террористической и запрещена в РФ). Такие действия являются болезненными для всей Чеченской Республики, отметил Песков в ходе конференц-колла. «Это весьма эмоциональная, но вполне объяснимая реакция главы российского региона, который пережил несколько войн, спровоцированных террористами, пытавшимися взять регион под контроль. Одним из этих террористов был Дудаев», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Представитель президента отметил, что Россия довела до Турции свое неодобрение таким действиям. «Это весьма болезненно для всех чеченцев», — заключил Песков. Ранее Кадыров в свое telegram-канале выдвинул ультиматум президенту Турции Тайипу Эрдогану и призвал его прекратить поддержку террористов. «Либо вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией», — написал Кадыров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...