В США назвали качество Байдена, провоцирующее мировую войну

28 декабря 2021 в 01:42 Размер текста - 17 +

В США обвинили Джо Байдена в неповоротливости Фото: Kevin Dietsch Zuma\TASS Медленная реакция американского президента Джо Байдена может послужить причиной начала мировой войны, в которой будет задействованы, в том числе, США, Россия и Китай. Об этом заявил политический обозреватель Чак Девор. «Неповоротливость Байдена провоцирует Китай и Россию на решительные и агрессивные действия. К следующему месяцу в мире может начаться война, а Америка и ее союзники будут полностью дискредитированы», — написал Девор на сайте телеканала телеканала Fox News. Он добавил, что в январе может начаться война, в котором Америка и ее союзники будут дискредитированы. По мнению эксперта, мир находится под угрозой опасности из-за проблем неумения Белого дома принимать важные решения в максимально сжатые сроки. Девор указал на возрастное снижение когнитивных способностей правительства США — от главнокомандующего до департаментов исполнительной власти. Профессор Национального автономного университета Мексики Джон Саксе-Фернандес в статье для газеты La Jornada написал о том, что проблема американских политиком не только в их высокомерном поведении, но и в том, что они очень часто пренебрегают чувством такта. Он считает, что своей необдуманной внешней политикой США могут подвести мир к началу третьей мировой войны. Обозреватель Wall Street Journal Джеральд Сеиб отметил три риска начала военных конфликтов. Одним из них он назвал срыв переговоров по иранской ядерной программе. Джеральд Сеиб отметил, что США смирятся с ядерным статусом Ирана, но исключил, что такое положение устроит Израиль. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Медленная реакция американского президента Джо Байдена может послужить причиной начала мировой войны, в которой будет задействованы, в том числе, США, Россия и Китай. Об этом заявил политический обозреватель Чак Девор. «Неповоротливость Байдена провоцирует Китай и Россию на решительные и агрессивные действия. К следующему месяцу в мире может начаться война, а Америка и ее союзники будут полностью дискредитированы», — написал Девор на сайте телеканала телеканала Fox News. Он добавил, что в январе может начаться война, в котором Америка и ее союзники будут дискредитированы. По мнению эксперта, мир находится под угрозой опасности из-за проблем неумения Белого дома принимать важные решения в максимально сжатые сроки. Девор указал на возрастное снижение когнитивных способностей правительства США — от главнокомандующего до департаментов исполнительной власти. Профессор Национального автономного университета Мексики Джон Саксе-Фернандес в статье для газеты La Jornada написал о том, что проблема американских политиком не только в их высокомерном поведении, но и в том, что они очень часто пренебрегают чувством такта. Он считает, что своей необдуманной внешней политикой США могут подвести мир к началу третьей мировой войны. Обозреватель Wall Street Journal Джеральд Сеиб отметил три риска начала военных конфликтов. Одним из них он назвал срыв переговоров по иранской ядерной программе. Джеральд Сеиб отметил, что США смирятся с ядерным статусом Ирана, но исключил, что такое положение устроит Израиль.