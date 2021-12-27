27 декабря 2021

Администрацию президента РФ похвалили за отсутствие протестов

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Конференция Курганского регионального отделения Партии Единая Россия. Курган, конференция единой россии, флаг единая россия, единая россия, ер
2021 год был успешным для политической власти РФ, заключили эксперты Фото:

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) подвел итоги политики российских властей за 2021 год. Эксперты сошлись на мнении, что для администрации РФ год был весьма успешным в связи отсутствием масштабных протестов, а также с проведением вакцинации.

«По оценке участников круглого стола, год прошел для российских властей позитивно: кампания по вакцинации была достаточно гибкой, „Единая Россия“ (ЕР) выиграла выборы, и это не встретило масштабных протестов», — пишет об итогах уходящего года «Коммерсантъ». Эксперты уверены, что таких успехов удалось достичь благодаря администрации президента РФ.

Помимо этого, среди достижений федеральной власти РФ отметили эффективную борьбу с пандемией COVID-19 и сохранение стабильности внутри страны, несмотря на внешние угрозы. Главными политическими компаниями уходящего года были названы думская кампания «Единой России», а также кампании по обеспечению легитимности выборов и по продвижению онлайн-голосования.

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Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) подвел итоги политики российских властей за 2021 год. Эксперты сошлись на мнении, что для администрации РФ год был весьма успешным в связи отсутствием масштабных протестов, а также с проведением вакцинации. «По оценке участников круглого стола, год прошел для российских властей позитивно: кампания по вакцинации была достаточно гибкой, „Единая Россия“ (ЕР) выиграла выборы, и это не встретило масштабных протестов», — пишет об итогах уходящего года «Коммерсантъ». Эксперты уверены, что таких успехов удалось достичь благодаря администрации президента РФ. Помимо этого, среди достижений федеральной власти РФ отметили эффективную борьбу с пандемией COVID-19 и сохранение стабильности внутри страны, несмотря на внешние угрозы. Главными политическими компаниями уходящего года были названы думская кампания «Единой России», а также кампании по обеспечению легитимности выборов и по продвижению онлайн-голосования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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