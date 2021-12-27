Администрацию президента РФ похвалили за отсутствие протестов

28 декабря 2021 в 03:55 Размер текста - 17 +

2021 год был успешным для политической власти РФ, заключили эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) подвел итоги политики российских властей за 2021 год. Эксперты сошлись на мнении, что для администрации РФ год был весьма успешным в связи отсутствием масштабных протестов, а также с проведением вакцинации. «По оценке участников круглого стола, год прошел для российских властей позитивно: кампания по вакцинации была достаточно гибкой, „Единая Россия“ (ЕР) выиграла выборы, и это не встретило масштабных протестов», — пишет об итогах уходящего года « Коммерсантъ ». Эксперты уверены, что таких успехов удалось достичь благодаря администрации президента РФ. Помимо этого, среди достижений федеральной власти РФ отметили эффективную борьбу с пандемией COVID-19 и сохранение стабильности внутри страны, несмотря на внешние угрозы. Главными политическими компаниями уходящего года были названы думская кампания «Единой России», а также кампании по обеспечению легитимности выборов и по продвижению онлайн-голосования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) подвел итоги политики российских властей за 2021 год. Эксперты сошлись на мнении, что для администрации РФ год был весьма успешным в связи отсутствием масштабных протестов, а также с проведением вакцинации. «По оценке участников круглого стола, год прошел для российских властей позитивно: кампания по вакцинации была достаточно гибкой, „Единая Россия“ (ЕР) выиграла выборы, и это не встретило масштабных протестов», — пишет об итогах уходящего года «Коммерсантъ». Эксперты уверены, что таких успехов удалось достичь благодаря администрации президента РФ. Помимо этого, среди достижений федеральной власти РФ отметили эффективную борьбу с пандемией COVID-19 и сохранение стабильности внутри страны, несмотря на внешние угрозы. Главными политическими компаниями уходящего года были названы думская кампания «Единой России», а также кампании по обеспечению легитимности выборов и по продвижению онлайн-голосования.