Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) подвел итоги политики российских властей за 2021 год. Эксперты сошлись на мнении, что для администрации РФ год был весьма успешным в связи отсутствием масштабных протестов, а также с проведением вакцинации.
«По оценке участников круглого стола, год прошел для российских властей позитивно: кампания по вакцинации была достаточно гибкой, „Единая Россия“ (ЕР) выиграла выборы, и это не встретило масштабных протестов», — пишет об итогах уходящего года «Коммерсантъ». Эксперты уверены, что таких успехов удалось достичь благодаря администрации президента РФ.
Помимо этого, среди достижений федеральной власти РФ отметили эффективную борьбу с пандемией COVID-19 и сохранение стабильности внутри страны, несмотря на внешние угрозы. Главными политическими компаниями уходящего года были названы думская кампания «Единой России», а также кампании по обеспечению легитимности выборов и по продвижению онлайн-голосования.
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) подвел итоги политики российских властей за 2021 год. Эксперты сошлись на мнении, что для администрации РФ год был весьма успешным в связи отсутствием масштабных протестов, а также с проведением вакцинации. «По оценке участников круглого стола, год прошел для российских властей позитивно: кампания по вакцинации была достаточно гибкой, „Единая Россия“ (ЕР) выиграла выборы, и это не встретило масштабных протестов», — пишет об итогах уходящего года «Коммерсантъ». Эксперты уверены, что таких успехов удалось достичь благодаря администрации президента РФ. Помимо этого, среди достижений федеральной власти РФ отметили эффективную борьбу с пандемией COVID-19 и сохранение стабильности внутри страны, несмотря на внешние угрозы. Главными политическими компаниями уходящего года были названы думская кампания «Единой России», а также кампании по обеспечению легитимности выборов и по продвижению онлайн-голосования.