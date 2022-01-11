11 января 2022

Движение Путина заинтересовалось маршрутами школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, школьник, ученик, мальчик, ребенок бежит
Движение Путина «Народный фронд» выявило опасные участки маршрутов школьников вблизи образовательных учреждений Фото:

Одной из задач общественного движения «Народный фронт» (ОНФ) в прошлом году было проверить маршруты школьников вблизи образовательных учреждений, выявить опасные участки дороги и составить план по их улучшению. Об этом говорится в отчете организации об итогах работы в 2021 году, который поступил в распоряжение редакции.

«Акция „Дорога в школу“ — выявление опасных участков маршрутов школьников вблизи образовательных учреждений. В 2021 году обследовано более 983 участков вблизи школ, из которых более 600 (61,6% от всех проверенных) оказались потенциально небезопасными», — говорится в документе.

После проверок региональные и муниципальные органы власти составили более 396 дорожных карт с конкретными датами исправления выявленных недостатков вблизи школ. Сообщается, что большая часть работ запланирована на летний период 2022 года.

В октябре 2021 года родители учеников города Шадринск в соцсети «ВКонтакте» пожаловались на то, что из-за ремонта дороги дети каждый день подвергались опасности по пути в школу. Ребята были вынуждены по дороге в школу идти по проезжей части. Кроме того, рядом с начальной школой №13, по словам родителей, не было ни пешеходного перехода, ни светофора.

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Одной из задач общественного движения «Народный фронт» (ОНФ) в прошлом году было проверить маршруты школьников вблизи образовательных учреждений, выявить опасные участки дороги и составить план по их улучшению. Об этом говорится в отчете организации об итогах работы в 2021 году, который поступил в распоряжение редакции. «Акция „Дорога в школу“ — выявление опасных участков маршрутов школьников вблизи образовательных учреждений. В 2021 году обследовано более 983 участков вблизи школ, из которых более 600 (61,6% от всех проверенных) оказались потенциально небезопасными», — говорится в документе. После проверок региональные и муниципальные органы власти составили более 396 дорожных карт с конкретными датами исправления выявленных недостатков вблизи школ. Сообщается, что большая часть работ запланирована на летний период 2022 года. В октябре 2021 года родители учеников города Шадринск в соцсети «ВКонтакте» пожаловались на то, что из-за ремонта дороги дети каждый день подвергались опасности по пути в школу. Ребята были вынуждены по дороге в школу идти по проезжей части. Кроме того, рядом с начальной школой №13, по словам родителей, не было ни пешеходного перехода, ни светофора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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