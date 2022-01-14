Муж Ксении Собчак поставит новый спектакль в Перми

Супруг телеведущей Ксении Собчак, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов поставит свой новый спектакль на пермской сцене. Премьера запланирована на 2023 год в «Театре-Театре».
«В планах… премьера Константина Богомолова, название которой в данный момент обсуждается с режиссером», — сообщается в соцсетях театра. Более конкретной информации о планах Богомолова в Перми пока нет.
В 2021 году Богомолов представлял свою премьеру в Пермском театре оперы и балета. Тогда он ставил оперу Жоржа Бизе «Кармен». Все билеты на премьеру были проданы, но реакция публики оказалась неоднозначной.
Супруг телеведущей Ксении Собчак, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов поставит свой новый спектакль на пермской сцене. Премьера запланирована на 2023 год в «Театре-Театре». «В планах… премьера Константина Богомолова, название которой в данный момент обсуждается с режиссером», — сообщается в соцсетях театра. Более конкретной информации о планах Богомолова в Перми пока нет. В 2021 году Богомолов представлял свою премьеру в Пермском театре оперы и балета. Тогда он ставил оперу Жоржа Бизе «Кармен». Все билеты на премьеру были проданы, но реакция публики оказалась неоднозначной.