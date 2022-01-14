Муж Ксении Собчак поставит новый спектакль в Перми

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5 Общероссийский Гражданский Форум - 2017. Москва, портрет, богомолов константин
Константин Богомолов готовит уже вторую премьеру на пермской сцене Фото:

Супруг телеведущей Ксении Собчак, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов поставит свой новый спектакль на пермской сцене. Премьера запланирована на 2023 год в «Театре-Театре».

«В планах… премьера Константина Богомолова, название которой в данный момент обсуждается с режиссером», — сообщается в соцсетях театра. Более конкретной информации о планах Богомолова в Перми пока нет.

В 2021 году Богомолов представлял свою премьеру в Пермском театре оперы и балета. Тогда он ставил оперу Жоржа Бизе «Кармен». Все билеты на премьеру были проданы, но реакция публики оказалась неоднозначной.

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Супруг телеведущей Ксении Собчак, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов поставит свой новый спектакль на пермской сцене. Премьера запланирована на 2023 год в «Театре-Театре». «В планах… премьера Константина Богомолова, название которой в данный момент обсуждается с режиссером», — сообщается в соцсетях театра. Более конкретной информации о планах Богомолова в Перми пока нет. В 2021 году Богомолов представлял свою премьеру в Пермском театре оперы и балета. Тогда он ставил оперу Жоржа Бизе «Кармен». Все билеты на премьеру были проданы, но реакция публики оказалась неоднозначной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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