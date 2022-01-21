Арестован замглавы Минтранса России

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Владимир Токарев проходит обвиняемым по делу о мошенничестве на 500 миллионов рублей Фото:

В Москве суд отправил под арест заместителя главы министерства транспорта России Владимира Токарева. Он проходит обвиняемым по делу о крупном мошенничестве. Об этом сообщается в картотеке Хорошевского суда столицы.

«Хорошевский суд Москвы удовлетворил требование об аресте заместителя главы министерства транспорта России Владимира Токарева», — указано в картотеке. Заседание прошло 21 января.

Токарева обвинили в особо крупном мошенничестве в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. О самом задержании замминистра стало известно в среду.

По предварительным данным, финансовый ущерб по делу о коррупции, фигурантом которого стал Токарев, составляет более 500 миллионов рублей. По версии МВД, с 2016 по 2018 год Токарев, будучи первым замгендиректора ООО «СпецТрансСтрой », был замешан в хищении денег. Он привлек к коррупционной деятельности несколько работников из руководства компании, а также из ООО «Главстройинвест» и других связанных юрлиц.

Токарев был назначен заместителем главы Минтранса РФ в 2018 году. Также он был замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

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В Москве суд отправил под арест заместителя главы министерства транспорта России Владимира Токарева. Он проходит обвиняемым по делу о крупном мошенничестве. Об этом сообщается в картотеке Хорошевского суда столицы. «Хорошевский суд Москвы удовлетворил требование об аресте заместителя главы министерства транспорта России Владимира Токарева», — указано в картотеке. Заседание прошло 21 января. Токарева обвинили в особо крупном мошенничестве в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. О самом задержании замминистра стало известно в среду. По предварительным данным, финансовый ущерб по делу о коррупции, фигурантом которого стал Токарев, составляет более 500 миллионов рублей. По версии МВД, с 2016 по 2018 год Токарев, будучи первым замгендиректора ООО «СпецТрансСтрой », был замешан в хищении денег. Он привлек к коррупционной деятельности несколько работников из руководства компании, а также из ООО «Главстройинвест» и других связанных юрлиц. Токарев был назначен заместителем главы Минтранса РФ в 2018 году. Также он был замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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