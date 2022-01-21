Арестован замглавы Минтранса России

21 января 2022 в 20:04 Размер текста - 17 +

Владимир Токарев проходит обвиняемым по делу о мошенничестве на 500 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Москве суд отправил под арест заместителя главы министерства транспорта России Владимира Токарева. Он проходит обвиняемым по делу о крупном мошенничестве. Об этом сообщается в картотеке Хорошевского суда столицы. «Хорошевский суд Москвы удовлетворил требование об аресте заместителя главы министерства транспорта России Владимира Токарева», — указано в картотеке. Заседание прошло 21 января. Токарева обвинили в особо крупном мошенничестве в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. О самом задержании замминистра стало известно в среду. По предварительным данным, финансовый ущерб по делу о коррупции, фигурантом которого стал Токарев, составляет более 500 миллионов рублей. По версии МВД, с 2016 по 2018 год Токарев, будучи первым замгендиректора ООО «СпецТрансСтрой », был замешан в хищении денег. Он привлек к коррупционной деятельности несколько работников из руководства компании, а также из ООО «Главстройинвест» и других связанных юрлиц. Токарев был назначен заместителем главы Минтранса РФ в 2018 году. Также он был замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Москве суд отправил под арест заместителя главы министерства транспорта России Владимира Токарева. Он проходит обвиняемым по делу о крупном мошенничестве. Об этом сообщается в картотеке Хорошевского суда столицы. «Хорошевский суд Москвы удовлетворил требование об аресте заместителя главы министерства транспорта России Владимира Токарева», — указано в картотеке. Заседание прошло 21 января. Токарева обвинили в особо крупном мошенничестве в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. О самом задержании замминистра стало известно в среду. По предварительным данным, финансовый ущерб по делу о коррупции, фигурантом которого стал Токарев, составляет более 500 миллионов рублей. По версии МВД, с 2016 по 2018 год Токарев, будучи первым замгендиректора ООО «СпецТрансСтрой », был замешан в хищении денег. Он привлек к коррупционной деятельности несколько работников из руководства компании, а также из ООО «Главстройинвест» и других связанных юрлиц. Токарев был назначен заместителем главы Минтранса РФ в 2018 году. Также он был замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.