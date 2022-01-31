The Times: вторжение РФ на Украину увеличит поток мигрантов

31 января 2022 в 19:02 Размер текста - 17 +

МИД Великобритании заявил, что не хочет потока мигрантов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Конфликт на Украине приведет к увеличению потока мигрантов в Европу и вызовет рост цен на топливо и продовольственные товары. Об этом предупредил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время пресс-конференции в Будапеште. Заявление сделано в преддверии встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и российского лидера Владимира Путина 1 февраля. Политики обменяются мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности, сообщает пресс-служба Кремля. «Мы не знаем, что скажет премьер-министр Венгрии Путину, но мы… не хотим нестабильности, не хотим войны на востоке, не хотим жертв, не хотим потоков мигрантов. Мы не хотим высоких цен на топливо и продовольствие, которые неизбежно вытекают из любых действий», — заявил Уоллес. Информацию передает газета Times. Министр обороны Британии подчеркнул, что «очень важно», чтобы президент Путин услышал о «беспокойстве и… опасениях» по поводу Украины. Слова прозвучали после того, как Кремль пообещал ответить на новые санкции Великобритании. Ранее во время конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «атака одной отдельно взятой страны подразумевает ответные меры. Они будут сформулированы исходя и с учетом наших интересов в случае, если это потребуется». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Конфликт на Украине приведет к увеличению потока мигрантов в Европу и вызовет рост цен на топливо и продовольственные товары. Об этом предупредил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время пресс-конференции в Будапеште. Заявление сделано в преддверии встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и российского лидера Владимира Путина 1 февраля. Политики обменяются мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности, сообщает пресс-служба Кремля. «Мы не знаем, что скажет премьер-министр Венгрии Путину, но мы… не хотим нестабильности, не хотим войны на востоке, не хотим жертв, не хотим потоков мигрантов. Мы не хотим высоких цен на топливо и продовольствие, которые неизбежно вытекают из любых действий», — заявил Уоллес. Информацию передает газета Times. Министр обороны Британии подчеркнул, что «очень важно», чтобы президент Путин услышал о «беспокойстве и… опасениях» по поводу Украины. Слова прозвучали после того, как Кремль пообещал ответить на новые санкции Великобритании. Ранее во время конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «атака одной отдельно взятой страны подразумевает ответные меры. Они будут сформулированы исходя и с учетом наших интересов в случае, если это потребуется».