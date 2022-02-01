Голикова: в РФ подготовят платформы для быстрого создания вакцин

01 февраля 2022 в 18:31 Размер текста - 17 +

К 2024 году не менее 80% граждан России смогут сдать тест на любые инфекции, заявила Татьяна Голикова Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России подготовят четыре платформы для быстрого создания вакцин от любых инфекций. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по вопросам социально-экономического развития. Трансляция совещания идет на сайте правительства. «В 2022 году продолжим эту работу и расширим сеть для изучения опасных инфекций в других регионах мира, чтобы лучше и быстрее прогнозировать ситуацию. Подготовим четыре платформы для быстрого создания безопасных и эффективных вакцин от новых инфекций», — сказала Голикова. Вице-премьер отметила, что к 2024 году не менее 80% граждан России смогут сдать тест на любые инфекции в течение 24 часов. «В рамках проекта „Санитарный щит“ разработаны 7 тестов для диагностики инфекций за 60 минут — на COVID-19, гриппы А и В, туберкулез, золотистый стафилококк. Четыре из них уже внедрены», — сообщила Голикова. По словам вице-премьера, в России уже работают 14 центров секвенирования. Также к 2024 году цифровые сервисы будут доступны всем гражданам России. «К 2024 году современным реабилитационным оборудованием будет дооснащено не менее 60% медицинских организаций», — заключила Голикова. В ходе совещания премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что к 2030 году россияне будет получать социальную и медицинскую помощь в автоматическом режиме, по единому стандарту. Он отметил, что сейчас на первичное звено здравоохранения легла колоссальная нагрузка, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России подготовят четыре платформы для быстрого создания вакцин от любых инфекций. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по вопросам социально-экономического развития. Трансляция совещания идет на сайте правительства. «В 2022 году продолжим эту работу и расширим сеть для изучения опасных инфекций в других регионах мира, чтобы лучше и быстрее прогнозировать ситуацию. Подготовим четыре платформы для быстрого создания безопасных и эффективных вакцин от новых инфекций», — сказала Голикова. Вице-премьер отметила, что к 2024 году не менее 80% граждан России смогут сдать тест на любые инфекции в течение 24 часов. «В рамках проекта „Санитарный щит“ разработаны 7 тестов для диагностики инфекций за 60 минут — на COVID-19, гриппы А и В, туберкулез, золотистый стафилококк. Четыре из них уже внедрены», — сообщила Голикова. По словам вице-премьера, в России уже работают 14 центров секвенирования. Также к 2024 году цифровые сервисы будут доступны всем гражданам России. «К 2024 году современным реабилитационным оборудованием будет дооснащено не менее 60% медицинских организаций», — заключила Голикова. В ходе совещания премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что к 2030 году россияне будет получать социальную и медицинскую помощь в автоматическом режиме, по единому стандарту. Он отметил, что сейчас на первичное звено здравоохранения легла колоссальная нагрузка, пишет RT.