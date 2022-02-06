Япония объявила протест России из-за ракет возле Курил

07 февраля 2022 в 09:10 Размер текста - 17 +

Из-за российских учений Япония направила протест по дипломатическим каналам Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова Японское правительство выразило протест России из-за предстоящих стрельб близ Курильских островов. Такой информацией поделился генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. «Россия издала предупреждение о том, что стрельбы будут проводиться с 8 февраля в районе к юго-востоку от острова Кунашир. Мы заявили в связи с этим России протест по дипломатическим каналам», — сделал он заявление на пресс-конференции, запись которой есть на официальном сайте правительства Японии. Отмечается также, что маневры пройдут к востоку от японского острова Хоккайдо. Учения будут идти с перерывами в течение всего февраля, пишет «Национальная служба новостей». Ранее Мацуно сообщил, что береговая охрана Японии выпустила предупреждение о возможном пуске баллистической ракеты со стороны КНДР. Снаряд средней дальности был направлен в сторону Японского моря и пролетел в общей сложности порядка 800 километров, пишет «Федеральная служба новостей». В связи с этим Япония также выразила свой протест. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Японское правительство выразило протест России из-за предстоящих стрельб близ Курильских островов. Такой информацией поделился генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. «Россия издала предупреждение о том, что стрельбы будут проводиться с 8 февраля в районе к юго-востоку от острова Кунашир. Мы заявили в связи с этим России протест по дипломатическим каналам», — сделал он заявление на пресс-конференции, запись которой есть на официальном сайте правительства Японии. Отмечается также, что маневры пройдут к востоку от японского острова Хоккайдо. Учения будут идти с перерывами в течение всего февраля, пишет «Национальная служба новостей». Ранее Мацуно сообщил, что береговая охрана Японии выпустила предупреждение о возможном пуске баллистической ракеты со стороны КНДР. Снаряд средней дальности был направлен в сторону Японского моря и пролетел в общей сложности порядка 800 километров, пишет «Федеральная служба новостей». В связи с этим Япония также выразила свой протест.