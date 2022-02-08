В Кремле высказались о судьбе Зюганова

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Съезд КПРФ. Москва, портрет, зюганов геннадий
В Кремле опровергли возможное вмешательство в решение вопроса о замене лидера КПРФ Геннадия Зюганова Фото:

Кремль не может решать вопрос об отставке лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Это полномочия самой политической партии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о таком прогнозе аналитиков.

«Формулировка абсурдная. Кремль не имеет таких полномочий, чтобы диктовать политическим партиям, кто должен избираться там лидером. КПРФ — это одна из политических партий, парламентская партия, которая имеет крупную фракцию в парламенте. Говорить, что это какой-то стабилизирующий или дестабилизирующий фактор, не совсем верно», — отметил Песков.

С прогнозом о том, что Кремль может поставить вопрос об отставке Геннадия Зюганова с поста лидера КПРФ и его замене на «более лояльного политика» выступили эксперты Агентства стратегических коммуникаций. В докладе «Транзит власти после COVID-19» они отметили, что «с учетом радикализации коммунистов и быстром наборе популярности за счет аккумуляции протестного электората… КПРФ представляет серьезную угрозу политической стабильности, которая потребует вмешательства Кремля». В частности, они считают возможной смену Геннадия Зюганова.

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Кремль не может решать вопрос об отставке лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Это полномочия самой политической партии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о таком прогнозе аналитиков. «Формулировка абсурдная. Кремль не имеет таких полномочий, чтобы диктовать политическим партиям, кто должен избираться там лидером. КПРФ — это одна из политических партий, парламентская партия, которая имеет крупную фракцию в парламенте. Говорить, что это какой-то стабилизирующий или дестабилизирующий фактор, не совсем верно», — отметил Песков. С прогнозом о том, что Кремль может поставить вопрос об отставке Геннадия Зюганова с поста лидера КПРФ и его замене на «более лояльного политика» выступили эксперты Агентства стратегических коммуникаций. В докладе «Транзит власти после COVID-19» они отметили, что «с учетом радикализации коммунистов и быстром наборе популярности за счет аккумуляции протестного электората… КПРФ представляет серьезную угрозу политической стабильности, которая потребует вмешательства Кремля». В частности, они считают возможной смену Геннадия Зюганова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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