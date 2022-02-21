Российская биржа рекордно обвалилась с 2014 года

21 февраля 2022 в 22:28 Размер текста - 17 +

Российские акции упали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фондовый рынок в РФ показал самое сильное падение за последние шесть лет. По итогам основных торгов фонд упал на 10,5%. Соответствующая информация следует из данных Московской биржи на 21 февраля. Индекс рубля упал до 3036,88 пункта. Долларовый индекс РТС — на 13,21%. Курс доллара расчетами «завтра» рос до 79,19 рубля, а евро — до 89,76 рубля. При прошлом падении 3 марта 2014 года доллар взлетел до исторического на тот момент максимума в 37 рублей, евро — до 51,2 рубля. Ранее инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов заявил, что в России может начаться обвал рубля в случае эскалации обстановки на Украине. Обострение приведет к обвалу рубля до 85 за доллар. В начале этой недели акции крупнейших российских компаний выросли на 5% с начала продаж. Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов сказал URA.RU, что поводом стали сообщения о завершении учений около украинских границ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Фондовый рынок в РФ показал самое сильное падение за последние шесть лет. По итогам основных торгов фонд упал на 10,5%. Соответствующая информация следует из данных Московской биржи на 21 февраля. Индекс рубля упал до 3036,88 пункта. Долларовый индекс РТС — на 13,21%. Курс доллара расчетами «завтра» рос до 79,19 рубля, а евро — до 89,76 рубля. При прошлом падении 3 марта 2014 года доллар взлетел до исторического на тот момент максимума в 37 рублей, евро — до 51,2 рубля. Ранее инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов заявил, что в России может начаться обвал рубля в случае эскалации обстановки на Украине. Обострение приведет к обвалу рубля до 85 за доллар. В начале этой недели акции крупнейших российских компаний выросли на 5% с начала продаж. Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов сказал URA.RU, что поводом стали сообщения о завершении учений около украинских границ.