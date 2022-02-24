В российских школах на границе с Украиной отменяют занятия

Школы, в которых отменены занятия, находятся в районах, граничащих с Украиной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Глава Белгородской области отменил занятия в школах и детских садах. В частности это коснулось образовательных учреждений во всех районах, которые граничат с Украиной, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Принимаю решение во всех районах, которые граничат с Украиной, занятия в школах и детских садах отменить», — сказал Гладков в Instagram. Губернатор подчеркнул, что по всей остальной области школы и детсады будут работать в штатном режиме.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам.