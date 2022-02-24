В российских школах на границе с Украиной отменяют занятия

Глава Белгородской области отменил занятия в школах и детских садах. В частности это коснулось образовательных учреждений во всех районах, которые граничат с Украиной, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Принимаю решение во всех районах, которые граничат с Украиной, занятия в школах и детских садах отменить», — сказал Гладков в Instagram. Губернатор подчеркнул, что по всей остальной области школы и детсады будут работать в штатном режиме.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам.
Глава Белгородской области отменил занятия в школах и детских садах. В частности это коснулось образовательных учреждений во всех районах, которые граничат с Украиной, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Принимаю решение во всех районах, которые граничат с Украиной, занятия в школах и детских садах отменить», — сказал Гладков в Instagram. Губернатор подчеркнул, что по всей остальной области школы и детсады будут работать в штатном режиме. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам.