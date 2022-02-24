В российских школах на границе с Украиной отменяют занятия

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Алексей Текслер в Еманжелинском муниципальном районе. Челябинская область, класс, школьный класс, карантин, каникулы, школа, дистант
Школы, в которых отменены занятия, находятся в районах, граничащих с Украиной Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Глава Белгородской области отменил занятия в школах и детских садах. В частности это коснулось образовательных учреждений во всех районах, которые граничат с Украиной, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Принимаю решение во всех районах, которые граничат с Украиной, занятия в школах и детских садах отменить», — сказал Гладков в Instagram. Губернатор подчеркнул, что по всей остальной области школы и детсады будут работать в штатном режиме.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам.

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Глава Белгородской области отменил занятия в школах и детских садах. В частности это коснулось образовательных учреждений во всех районах, которые граничат с Украиной, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Принимаю решение во всех районах, которые граничат с Украиной, занятия в школах и детских садах отменить», — сказал Гладков в Instagram. Губернатор подчеркнул, что по всей остальной области школы и детсады будут работать в штатном режиме. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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