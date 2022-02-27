ТАСС: под Киевом уничтожен крупнейший в мире самолет

27 февраля 2022 в 21:33 Размер текста - 17 +

На восстановление самолета потребуется около 3 млрд долларов США Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате столкновения Вооруженных сил РФ и украинских солдат уничтожен самый большой в мире самолет Ан-225 «Мрия» («Мечта»). Он находился в аэропорту Гостомель под Киевом, пишет ТАСС . «Уничтожен флагман украинской авиации — легендарный Ан-225 „Мрия“. Это произошло в аэропорту Антонова в Гостомеле под Киевом, где находился самолет», — сообщает агентство со ссылкой на украинский концерн «Укроборонпром». В организации сообщили, что на его восстановление потребуется около 3 млрд долларов США и более пяти лет. «Мрия» — самый тяжелый грузоподъемный самолет в мире, был создан в 1980-х годах в ОКБ им. О. К. Антонова, которая сейчас называется авиастроительной компанией «Антонов», пишет Пятый канал. Он был в единственном экземпляре. Президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам 24 февраля. Действия будут направлены не на оккупации Украины, а на денацификацию и демилитаризацию страны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В результате столкновения Вооруженных сил РФ и украинских солдат уничтожен самый большой в мире самолет Ан-225 «Мрия» («Мечта»). Он находился в аэропорту Гостомель под Киевом, пишет ТАСС. «Уничтожен флагман украинской авиации — легендарный Ан-225 „Мрия“. Это произошло в аэропорту Антонова в Гостомеле под Киевом, где находился самолет», — сообщает агентство со ссылкой на украинский концерн «Укроборонпром». В организации сообщили, что на его восстановление потребуется около 3 млрд долларов США и более пяти лет. «Мрия» — самый тяжелый грузоподъемный самолет в мире, был создан в 1980-х годах в ОКБ им. О. К. Антонова, которая сейчас называется авиастроительной компанией «Антонов», пишет Пятый канал. Он был в единственном экземпляре. Президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам 24 февраля. Действия будут направлены не на оккупации Украины, а на денацификацию и демилитаризацию страны.