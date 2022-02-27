ТАСС: под Киевом уничтожен крупнейший в мире самолет

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Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, аэропорт, турбина, двигатель, авиация, самолет, авиасалон
На восстановление самолета потребуется около 3 млрд долларов США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате столкновения Вооруженных сил РФ и украинских солдат уничтожен самый большой в мире самолет Ан-225 «Мрия» («Мечта»). Он находился в аэропорту Гостомель под Киевом, пишет ТАСС.

«Уничтожен флагман украинской авиации — легендарный Ан-225 „Мрия“. Это произошло в аэропорту Антонова в Гостомеле под Киевом, где находился самолет», — сообщает агентство со ссылкой на украинский концерн «Укроборонпром».

В организации сообщили, что на его восстановление потребуется около 3 млрд долларов США и более пяти лет. «Мрия» — самый тяжелый грузоподъемный самолет в мире, был создан в 1980-х годах в ОКБ им. О. К. Антонова, которая сейчас называется авиастроительной компанией «Антонов», пишет Пятый канал. Он был в единственном экземпляре.

Президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам 24 февраля. Действия будут направлены не на оккупации Украины, а на денацификацию и демилитаризацию страны.

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В результате столкновения Вооруженных сил РФ и украинских солдат уничтожен самый большой в мире самолет Ан-225 «Мрия» («Мечта»). Он находился в аэропорту Гостомель под Киевом, пишет ТАСС. «Уничтожен флагман украинской авиации — легендарный Ан-225 „Мрия“. Это произошло в аэропорту Антонова в Гостомеле под Киевом, где находился самолет», — сообщает агентство со ссылкой на украинский концерн «Укроборонпром». В организации сообщили, что на его восстановление потребуется около 3 млрд долларов США и более пяти лет. «Мрия» — самый тяжелый грузоподъемный самолет в мире, был создан в 1980-х годах в ОКБ им. О. К. Антонова, которая сейчас называется авиастроительной компанией «Антонов», пишет Пятый канал. Он был в единственном экземпляре. Президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам 24 февраля. Действия будут направлены не на оккупации Украины, а на денацификацию и демилитаризацию страны.
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