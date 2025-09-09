В Сочи погиб человек после атаки дрона ВСУ: новые подробности

Кондратьев: из-за атаки беспилотника ВСУ в Сочи погиб мужчина
В Сочи в результате атаки украинского беспилотника погиб человек
В Сочи в результате атаки украинского беспилотника погиб человек
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

В Сочи (Адлер) погиб мужчина после атаки украинского беспилотника. Осколки упавшего дрона повредили автомобиль, в котором находился погибший уроженец Липецкой области. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Также в результате атаки ВСУ по городу были повреждены фасады зданий и нанесен урон памятному мемориалу. О последствиях украинской атаки по Сочи в ночь на 9 сентября — в материале URA.RU.

«Пришла трагическая информация»: что известно о гибели человека от дрона ВСУ

Как рассказал губернатор Кондратьев в своем telegram-канале, житель Липецкой области погиб, находясь за рулем каршерингового автомобиля. Он попал под удар беспилотника в момент, когда проезжал через Адлерский район.

«Из Адлерского района Сочи пришла трагическая информация. В результате попытки киевского режима атаковать гражданские объекты погиб мужчина», — написал Кондратьев. Губернатор отметил, что пострадавшим и родственникам погибшего будет оказана вся необходимая помощь.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский также пообещал выплатить компенсации жителям поврежденных домов и владельцам пострадавших автомобилей. Семье погибшего предоставят единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей. Спустя время губернатор региона подтвердил, что компенсация будет выделена из средств благотворительного фонда. 

Поврежден мемориал фронтовику двух мировых войн

Дрон ВСУ в Сочи повредил фасады жилых зданий
Дрон ВСУ в Сочи повредил фасады жилых зданий
Фото:

Также в результате ночной атаки БПЛА были повреждены шесть частных домов: у зданий выбиты окна, разрушены крыши, фасады и заборы. Фрагменты дрона также повредили мемориал Сергею Троепольскому — фронтовику, ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн. Власти города уже заявили о планах восстановить памятник.

«Поврежден мемориал фронтовику, ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн Сергею Александровичу Троепольскому — летчику, героически защищавшему небо нашей страны. Мы его обязательно восстановим», — подчеркнул Кондратьев. 

