Зарубина обязали выплатить более 363 млн рублей за взрыв газа в жилом доме

С организатора взрыва газа в Ступино взыскали более 363 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С Зарубина, взорвавшего дом, взыскали более 300 млн рублей
С Зарубина, взорвавшего дом, взыскали более 300 млн рублей Фото:

С пожизненно осужденного за организацию взрыва Алексея Зарубина взыскали более 363 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС. 

«С пожизненно осужденного за взрыв в Ступине Алексея Зарубина взыскали более 363 млн рублей в пользу потерпевших и органов власти», — сказано в сообщении ТАСС. Новость опубликована в telegram-канале агентства.

Ранее Московский суд подтвердил пожизненное заключение для Зарубина, признанного виновным в организации взрыва бытового газа в жилом доме в 2022 году. Из-за этого происшествия погибли шесть человек. Апелляционная инстанция не нашла оснований для смягчения наказания и оставила пожизненный приговор Зарубину без изменений.

Трагедия произошла в апреле 2022 года. Зарубин, находившийся в состоянии семейного конфликта, решил совершить преступление против своей супруги и детей, инсценировав взрыв газа с целью скрыть умысел. Мощный взрыв привел к обрушению подъезда многоквартирного дома, что повлекло гибель шести человек, среди которых были жена и двое детей осужденного. Еще четыре жильца получили серьезные травмы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С пожизненно осужденного за организацию взрыва Алексея Зарубина взыскали более 363 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.  «С пожизненно осужденного за взрыв в Ступине Алексея Зарубина взыскали более 363 млн рублей в пользу потерпевших и органов власти», — сказано в сообщении ТАСС. Новость опубликована в telegram-канале агентства. Ранее Московский суд подтвердил пожизненное заключение для Зарубина, признанного виновным в организации взрыва бытового газа в жилом доме в 2022 году. Из-за этого происшествия погибли шесть человек. Апелляционная инстанция не нашла оснований для смягчения наказания и оставила пожизненный приговор Зарубину без изменений. Трагедия произошла в апреле 2022 года. Зарубин, находившийся в состоянии семейного конфликта, решил совершить преступление против своей супруги и детей, инсценировав взрыв газа с целью скрыть умысел. Мощный взрыв привел к обрушению подъезда многоквартирного дома, что повлекло гибель шести человек, среди которых были жена и двое детей осужденного. Еще четыре жильца получили серьезные травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...