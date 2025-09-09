Зарубина обязали выплатить более 363 млн рублей за взрыв газа в жилом доме

С пожизненно осужденного за организацию взрыва Алексея Зарубина взыскали более 363 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.
«С пожизненно осужденного за взрыв в Ступине Алексея Зарубина взыскали более 363 млн рублей в пользу потерпевших и органов власти», — сказано в сообщении ТАСС. Новость опубликована в telegram-канале агентства.
Ранее Московский суд подтвердил пожизненное заключение для Зарубина, признанного виновным в организации взрыва бытового газа в жилом доме в 2022 году. Из-за этого происшествия погибли шесть человек. Апелляционная инстанция не нашла оснований для смягчения наказания и оставила пожизненный приговор Зарубину без изменений.
Трагедия произошла в апреле 2022 года. Зарубин, находившийся в состоянии семейного конфликта, решил совершить преступление против своей супруги и детей, инсценировав взрыв газа с целью скрыть умысел. Мощный взрыв привел к обрушению подъезда многоквартирного дома, что повлекло гибель шести человек, среди которых были жена и двое детей осужденного. Еще четыре жильца получили серьезные травмы.
