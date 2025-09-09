С экс-главы Нижнего Новгорода взыскали более миллиарда

Прокуратура Нижегородской области взыскала свыше миллиарда рублей с бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина и его бывшей супруги Элады Нагорной. Средства, полученные в результате коррупционной схемы, обращены в доход государства по решению суда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Прокуратура установила, что Олег Сорокин, замещая в период с октября 2010 г. по октябрь 2015 г. должность главы города Нижнего Новгорода, вопреки требованиям антикоррупционного законодательства занимался коммерческой деятельностью», — говорится в telegram-канале прокуратуры Нижегородской области.
Бывший мэр использовал служебные полномочия для создания льготных условий компании-застройщика, связанной с его супругой. На арендованных земельных участках было возведено 35 домов жилого комплекса «Новая Кузнечиха», от реализации которых Сорокин получил более 1,5 млрд рублей прибыли.
Ранее по иску Генпрокуратуры с Сорокина и аффилированных лиц уже было взыскано 1,5 млрд рублей в доход государства. Общая сумма возвращенных бюджету средств превышает 2,5 млрд рублей.
