Спецоперация на Украине ликвидировала криминальный бизнес в РФ

10 марта 2022 в 13:10 Размер текста - 17 +

Главным источником зарубежных мошеннических звонков является Украина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Телефонные мошенники, атакующие россиян, перестали звонить после старта спецоперации вооруженных сил России на Украине. Об этом сообщили несколько источников URA.RU, знакомых с ситуацией. По их данным, крупные ячейки мошенников базировались на территории соседнего государства. «Раньше россиянам часто звонили якобы из call-центров разных банков с предложениями различных услуг. Сейчас, после старта спецоперации. таких звонков практически не стало. Их число снизилось практически на 70%. Судя по всему, все call-центры располагались именно на Украине» — рассказал один из собеседников. Заместитель предправления «Сбера» Станислав Кузнецов ранее во время общения со СМИ сообщал, что главным источником зарубежных мошеннических звонков является Украина. «В одном только Днепре (бывшем Днепропетровске), по его словам, работало около тысячи мошеннических колл-центров. Немало их было и в других городах Украины, в том числе в Киеве», — отмечал Кузнецов. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию страны. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинские националистические группировки прикрываются мирными жителями как «живым щитом». По данным властей, националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Телефонные мошенники, атакующие россиян, перестали звонить после старта спецоперации вооруженных сил России на Украине. Об этом сообщили несколько источников URA.RU, знакомых с ситуацией. По их данным, крупные ячейки мошенников базировались на территории соседнего государства. «Раньше россиянам часто звонили якобы из call-центров разных банков с предложениями различных услуг. Сейчас, после старта спецоперации. таких звонков практически не стало. Их число снизилось практически на 70%. Судя по всему, все call-центры располагались именно на Украине» — рассказал один из собеседников. Заместитель предправления «Сбера» Станислав Кузнецов ранее во время общения со СМИ сообщал, что главным источником зарубежных мошеннических звонков является Украина. «В одном только Днепре (бывшем Днепропетровске), по его словам, работало около тысячи мошеннических колл-центров. Немало их было и в других городах Украины, в том числе в Киеве», — отмечал Кузнецов. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию страны. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинские националистические группировки прикрываются мирными жителями как «живым щитом». По данным властей, националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах.