Жители Мариуполя мерзли в подвале 19 дней под обстрелами ВСУ. Видео

23 марта 2022 в 19:40 Размер текста - 17 +

Пострадавшие рассказали, как им приходилось готовить еду на костре Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Мариуполя, которых военным Донецкой народной республики удалось спасти, прятались в подвале дома 19 дней. Там они жили без воды, отопления и газа. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU, работающему в Донбассе. «2 марта у нас пропала связь. На следующий день пропал свет, вода и газ. Через полчаса как пропал свет, наш дом закидали „Градом“. Все тряслось конкретно. 3 марта мы спустились в подвал и по нашему дому начали прилетать снаряды. Где-то два-три снаряда точно в дом. После этого 19 дней сидели в подвале. Было холодно, готовили на костре под обстрелами. Рядом с домом стоял не понятно чей танк. Мы стали ходить и смотреть», — рассказал Михаил. Во время общения с журналистом URA.RU молодой человек поделился видеокадрами последних 19 дней. На них видно, как семья прячется в подвале от обстрелов, одному из соседей перевязывают раненую руку. Выжившие жители также показали, как во дворах готовили еду на костре. В один из таких дней неподалеку разорвался снаряд. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркивал, что Россия была вынуждена пойти на такой шаг, чтобы помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий Киева. Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса и не вступать в боевые действия для предотвращения спецоперации, рассказал президент РФ. Сейчас Москва и Киев проводят переговоры о прекращении огня. Путин заявил, что спецоперация будет остановлена после того, как Украина признает присоединение Крыма к России и получит нейтральный статус. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Жители Мариуполя, которых военным Донецкой народной республики удалось спасти, прятались в подвале дома 19 дней. Там они жили без воды, отопления и газа. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU, работающему в Донбассе. «2 марта у нас пропала связь. На следующий день пропал свет, вода и газ. Через полчаса как пропал свет, наш дом закидали „Градом“. Все тряслось конкретно. 3 марта мы спустились в подвал и по нашему дому начали прилетать снаряды. Где-то два-три снаряда точно в дом. После этого 19 дней сидели в подвале. Было холодно, готовили на костре под обстрелами. Рядом с домом стоял не понятно чей танк. Мы стали ходить и смотреть», — рассказал Михаил. Во время общения с журналистом URA.RU молодой человек поделился видеокадрами последних 19 дней. На них видно, как семья прячется в подвале от обстрелов, одному из соседей перевязывают раненую руку. Выжившие жители также показали, как во дворах готовили еду на костре. В один из таких дней неподалеку разорвался снаряд. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркивал, что Россия была вынуждена пойти на такой шаг, чтобы помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий Киева. Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса и не вступать в боевые действия для предотвращения спецоперации, рассказал президент РФ. Сейчас Москва и Киев проводят переговоры о прекращении огня. Путин заявил, что спецоперация будет остановлена после того, как Украина признает присоединение Крыма к России и получит нейтральный статус.