Главный реформатор Конституции заступился за YouTube

25 марта 2022 в 17:24 Размер текста - 17 +

Андрей Клишас заявил, что решение о блокировке YouTube должно быть взвешенным Фото: Денис Моргунов © URA.RU Видеохостинг YouTube не создает контент и для многих пользователей решение о блокировке было бы неприятным. Так председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в РФ Андрей Клишас высказался о возможной блокировке сервиса. «Youtube — это скорее средство коммуникации. Сам по себе сервис не создает контент, насколько я понимаю. Я думаю, что это очень тяжелое решение, и, мне кажется, что для многих людей оно будет достаточно болезненным», — сказал Андрей Клишас в разговоре с РБК. По его словам, такое решение должно быть очень взвешенным с точки зрения реакции людей и общественного мнения. Ранее Роскомнадзор выносил компании Google предупреждение и призывал YouTube прекратить ограничения российских каналов, пишет «Национальная служба новостей». Видеохостинг заблокировал некоторые российские СМИ и ресурсы, передает «Царьград». YouTube начал удалять контент о спецоперации РФ на Украине, который нарушает политику платформы. Роскомнадзор заявил, что обнаружил 54 факта нарушений. Также ведомство требовало от Google прекратить показывать антироссийские видео. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что такие меры стали вынужденными, целями стали денацификация и демилитаризация. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Видеохостинг YouTube не создает контент и для многих пользователей решение о блокировке было бы неприятным. Так председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в РФ Андрей Клишас высказался о возможной блокировке сервиса. «Youtube — это скорее средство коммуникации. Сам по себе сервис не создает контент, насколько я понимаю. Я думаю, что это очень тяжелое решение, и, мне кажется, что для многих людей оно будет достаточно болезненным», — сказал Андрей Клишас в разговоре с РБК. По его словам, такое решение должно быть очень взвешенным с точки зрения реакции людей и общественного мнения. Ранее Роскомнадзор выносил компании Google предупреждение и призывал YouTube прекратить ограничения российских каналов, пишет «Национальная служба новостей». Видеохостинг заблокировал некоторые российские СМИ и ресурсы, передает «Царьград». YouTube начал удалять контент о спецоперации РФ на Украине, который нарушает политику платформы. Роскомнадзор заявил, что обнаружил 54 факта нарушений. Также ведомство требовало от Google прекратить показывать антироссийские видео. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что такие меры стали вынужденными, целями стали денацификация и демилитаризация.