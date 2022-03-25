Главный реформатор Конституции заступился за YouTube

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Андрей Клишас заявил, что решение о блокировке YouTube должно быть взвешенным Фото:

Видеохостинг YouTube не создает контент и для многих пользователей решение о блокировке было бы неприятным. Так председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в РФ Андрей Клишас высказался о возможной блокировке сервиса.

«Youtube — это скорее средство коммуникации. Сам по себе сервис не создает контент, насколько я понимаю. Я думаю, что это очень тяжелое решение, и, мне кажется, что для многих людей оно будет достаточно болезненным», — сказал Андрей Клишас в разговоре с РБК. По его словам, такое решение должно быть очень взвешенным с точки зрения реакции людей и общественного мнения.

Ранее Роскомнадзор выносил компании Google предупреждение и призывал YouTube прекратить ограничения российских каналов, пишет «Национальная служба новостей». Видеохостинг заблокировал некоторые российские СМИ и ресурсы, передает «Царьград». YouTube начал удалять контент о спецоперации РФ на Украине, который нарушает политику платформы. Роскомнадзор заявил, что обнаружил 54 факта нарушений. Также ведомство требовало от Google прекратить показывать антироссийские видео. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что такие меры стали вынужденными, целями стали денацификация и демилитаризация.

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Видеохостинг YouTube не создает контент и для многих пользователей решение о блокировке было бы неприятным. Так председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в РФ Андрей Клишас высказался о возможной блокировке сервиса. «Youtube — это скорее средство коммуникации. Сам по себе сервис не создает контент, насколько я понимаю. Я думаю, что это очень тяжелое решение, и, мне кажется, что для многих людей оно будет достаточно болезненным», — сказал Андрей Клишас в разговоре с РБК. По его словам, такое решение должно быть очень взвешенным с точки зрения реакции людей и общественного мнения. Ранее Роскомнадзор выносил компании Google предупреждение и призывал YouTube прекратить ограничения российских каналов, пишет «Национальная служба новостей». Видеохостинг заблокировал некоторые российские СМИ и ресурсы, передает «Царьград». YouTube начал удалять контент о спецоперации РФ на Украине, который нарушает политику платформы. Роскомнадзор заявил, что обнаружил 54 факта нарушений. Также ведомство требовало от Google прекратить показывать антироссийские видео. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что такие меры стали вынужденными, целями стали денацификация и демилитаризация.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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