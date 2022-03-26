Челябинский прапорщик погиб на Украине

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Антон Глазков погиб при исполнении воинского долга Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации РФ на Украине погиб прапорщик из Челябинской области Антон Глазков. Об этом сообщает мэрия города Чебаркуль, в котором проживал военнослужащий.

«26 марта в Чебаркуле простились с Антоном Петровичем Глазковым, погибшим при выполнении служебного долга в спецоперации на территории Украины. Старший прапорщик Антон Глазков навсегда останется в памяти и сердцах чебаркульцев как доблестный воин, до конца верный присяге, мужественно и самоотверженно служивший своему Отечеству, как патриот, отдавший свою жизнь ради мира, ради каждого из нас», — говорится в сообщении мэрии, на официальной странице «ВКонтакте».

Мэр Чебаркуля Светлана Виноградова и администрация города выразили соболезнование родным военного. Церемония прощания прошла в Храме Преображения Господня.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента Владимира Путина Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы.

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В ходе спецоперации РФ на Украине погиб прапорщик из Челябинской области Антон Глазков. Об этом сообщает мэрия города Чебаркуль, в котором проживал военнослужащий. «26 марта в Чебаркуле простились с Антоном Петровичем Глазковым, погибшим при выполнении служебного долга в спецоперации на территории Украины. Старший прапорщик Антон Глазков навсегда останется в памяти и сердцах чебаркульцев как доблестный воин, до конца верный присяге, мужественно и самоотверженно служивший своему Отечеству, как патриот, отдавший свою жизнь ради мира, ради каждого из нас», — говорится в сообщении мэрии, на официальной странице «ВКонтакте». Мэр Чебаркуля Светлана Виноградова и администрация города выразили соболезнование родным военного. Церемония прощания прошла в Храме Преображения Господня. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента Владимира Путина Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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