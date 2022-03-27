Кадыров обвинил командиров ВСУ в мародерстве

Кадыров: командиры ВСУ не брезгуют награбленным имуществом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пленные украинские военнослужащие рассказали о том, что их командиры нацгвардий грабят дома мирных жителей. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Горе-командиры не брезгают награбленным имуществом жителей, собранным из пустующих домов или квартир. Вот чем занимается командование ВСУ. При этом грозят расстрелом украинским военнослужащим за нежелание противостоять российским силовым структурам», — сообщает Кадыров в telegram-канале.

Россия начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года, пишет РАПСИ. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что целью операции является помощь республикам Донбасса, а приоритет Вооруженных сил РФ — исключение напрасных жертв среди мирного населения. Тем временем, народная милиция ДНР и ЛНР продолжает сообщать об обстрелах мирных жителей системами залпового огня «Град», «Ураган» со стороны Украины.