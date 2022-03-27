Кадыров обвинил командиров ВСУ в мародерстве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, кадыров рамзан, портрет
Кадыров: командиры ВСУ не брезгуют награбленным имуществом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пленные украинские военнослужащие рассказали о том, что их командиры нацгвардий грабят дома мирных жителей. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Горе-командиры не брезгают награбленным имуществом жителей, собранным из пустующих домов или квартир. Вот чем занимается командование ВСУ. При этом грозят расстрелом украинским военнослужащим за нежелание противостоять российским силовым структурам», — сообщает Кадыров в telegram-канале.

Россия начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года, пишет РАПСИ. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что целью операции является помощь республикам Донбасса, а приоритет Вооруженных сил РФ — исключение напрасных жертв среди мирного населения. Тем временем, народная милиция ДНР и ЛНР продолжает сообщать об обстрелах мирных жителей системами залпового огня «Град», «Ураган» со стороны Украины.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пленные украинские военнослужащие рассказали о том, что их командиры нацгвардий грабят дома мирных жителей. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Горе-командиры не брезгают награбленным имуществом жителей, собранным из пустующих домов или квартир. Вот чем занимается командование ВСУ. При этом грозят расстрелом украинским военнослужащим за нежелание противостоять российским силовым структурам», — сообщает Кадыров в telegram-канале. Россия начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года, пишет РАПСИ. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что целью операции является помощь республикам Донбасса, а приоритет Вооруженных сил РФ — исключение напрасных жертв среди мирного населения. Тем временем, народная милиция ДНР и ЛНР продолжает сообщать об обстрелах мирных жителей системами залпового огня «Град», «Ураган» со стороны Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...