В РФ хотят наказывать блогеров-десятитысячников, не зарегистрированных в РКН

Для блогеров, отказавшихся от регистрации в Роскомнадзоре, с более чем 10 тысячами подписчиков может быть введено наказание, соответствующий законопроект планируют передать в Госдуму осенью 2025 года. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
С 1 ноября 2024 года для владельцев страниц и каналов с аудиторией более 10 тысяч пользователей станет обязательным предоставление личных данных и регистрация в Роскомнадзоре. «Раз в законе прописана обязанность, наступит и ответственность (и, скорее всего, уже осенью будет внесен соответствующий законопроект)», — заявил Горелкин в своем telegram-канале.
По словам депутата, на сегодня Роскомнадзор обработал примерно 214 тысяч заявок от владельцев каналов и страниц в соцсетях с более чем 10 тысячами подписчиков, из которых более 134 тысяч были утверждены. При этом отказано было более чем в 77 тысячах случаях из-за ошибок в данных или отсутствия присвоенного номера заявления.
Кроме того, рассматривается возможность снижения порога числа подписчиков, чтобы владельцы меньших по размеру каналов также имели возможность регистрироваться в РКН. Кроме того, Антон Горелкин подчеркнул важность участия интернет-платформ в этом процессе, указав на необходимость введения маркировки для зарегистрированных каналов. На данный момент такие метки были введены на платформах «ВКонтакте», «Одноклассники» и Rutube. При этом в Telegram подобная система пока не реализована, несмотря на наличие механизма верификации.
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