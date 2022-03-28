BadComedian предложил россиянам скинуться для олигархов. «Помочь обездоленным и нищим»

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Клипарт. Санкт-Петербург., милостыня, пенсионерка, бабушка, нищета
Блогер создал благотворительный сайт для помощи «обнищавшим» олигархам Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Российский видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian) поиронизировал над олигархами, страдающими от западных санкций, открыв благотворительный сбор для помощи «обездоленным и нищим». Текст с насмешливым призывом о помощи появился в telegram-канале блогера.

«А я, будучи обычным человеком, создал сайт. Хочу помогать обездоленным и нищим. Хочу поддержать тех, кто остро нуждается в поддержке», — резюмирует рассказ о трудной жизни попавших под санкции олигархов BadComedian. Блогер упомянул предпринимателя Петра Авена, который жаловался на сокращение уборщицы и водителя. Также автор поделился историей миллиардера Михаила Фридмана, раздосадованного блокировкой кредитных карт и невозможностью выезжать в страны Евросоюза.

Ранее Великобритания ввела новые санкции против 59 россиян. Среди прочих в списках оказались глава Сбербанка Герман Греф, основатель «Тинькофф банка» Олега Тиньков и российский певец Денис Майданов. США же ввели ограничения для 328 граждан России. Позже Британия и Соединенные штаты применили к российским предпринимателям «правило 50%», которое расширяет зону влияния ограничений.

Западные страны продолжают вводить масштабные санкции против России ввиду несогласия с проведением РФ спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По заявлению российских властей, санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х и лишь обостряется в последние месяцы.

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Российский видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian) поиронизировал над олигархами, страдающими от западных санкций, открыв благотворительный сбор для помощи «обездоленным и нищим». Текст с насмешливым призывом о помощи появился в telegram-канале блогера. «А я, будучи обычным человеком, создал сайт. Хочу помогать обездоленным и нищим. Хочу поддержать тех, кто остро нуждается в поддержке», — резюмирует рассказ о трудной жизни попавших под санкции олигархов BadComedian. Блогер упомянул предпринимателя Петра Авена, который жаловался на сокращение уборщицы и водителя. Также автор поделился историей миллиардера Михаила Фридмана, раздосадованного блокировкой кредитных карт и невозможностью выезжать в страны Евросоюза. Ранее Великобритания ввела новые санкции против 59 россиян. Среди прочих в списках оказались глава Сбербанка Герман Греф, основатель «Тинькофф банка» Олега Тиньков и российский певец Денис Майданов. США же ввели ограничения для 328 граждан России. Позже Британия и Соединенные штаты применили к российским предпринимателям «правило 50%», которое расширяет зону влияния ограничений. Западные страны продолжают вводить масштабные санкции против России ввиду несогласия с проведением РФ спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По заявлению российских властей, санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х и лишь обостряется в последние месяцы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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