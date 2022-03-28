Евросоюз ужесточил санкции против россиян

28 марта 2022 в 20:34 Размер текста - 17 +

Нововведение ЕС расширит зону влияния антироссийских санкций Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз расширил санкционное давление на Россию, применив к ней «правило 50%», заключающееся в суммировании долей владения подсанкционных лиц в компаниях, из-за чего большее число организаций в перспективе попадут под санкции ЕС. Разъяснение о нововведении представила Еврокомиссия. «Необходимо смотреть на совокупное владение компанией. Если одно лицо из санкционного списка владеет 30% компании, а другое — 25%, то такая компания должна рассматриваться как находящаяся в совместной собственности и под совместным контролем подсанкционных лиц. Соответственно, сделки с такой компанией могут считаться косвенным предоставлением активов и экономических ресурсов лицам из санкционного списка», — приводит отрывок из разъяснения РБК. Ранее ЕС ввел запрет для европейских компаний и банков на любые экономические связи с юридическими и физическими лицами, внесенными в список санкций. Европа, США, Великобритания и другие страны начали вводить масштабные санкции против России после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для самих западных стран: нарушены системы расчетов, зафиксирован рост инфляции, разрушены логистические связи. Ряд государств высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке, сложившейся в результате антироссийских ограничений и ответных мер РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Евросоюз расширил санкционное давление на Россию, применив к ней «правило 50%», заключающееся в суммировании долей владения подсанкционных лиц в компаниях, из-за чего большее число организаций в перспективе попадут под санкции ЕС. Разъяснение о нововведении представила Еврокомиссия. «Необходимо смотреть на совокупное владение компанией. Если одно лицо из санкционного списка владеет 30% компании, а другое — 25%, то такая компания должна рассматриваться как находящаяся в совместной собственности и под совместным контролем подсанкционных лиц. Соответственно, сделки с такой компанией могут считаться косвенным предоставлением активов и экономических ресурсов лицам из санкционного списка», — приводит отрывок из разъяснения РБК. Ранее ЕС ввел запрет для европейских компаний и банков на любые экономические связи с юридическими и физическими лицами, внесенными в список санкций. Европа, США, Великобритания и другие страны начали вводить масштабные санкции против России после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для самих западных стран: нарушены системы расчетов, зафиксирован рост инфляции, разрушены логистические связи. Ряд государств высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке, сложившейся в результате антироссийских ограничений и ответных мер РФ.