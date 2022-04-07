В Китае раскрыли главную цель США в отношении России

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Флаг Евросоюза. Москва, американский флаг, флаг сша
По мнению репортера, США стремятся разделить и ослабить Россию Фото:
новость из сюжета
Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Соединенные Штаты Америки нацелены на разделение и ослабление России. Так считает репортер Чжао Цзяочэн.

«Вашингтон стремится разжечь идеологическую конфронтацию, создавая иллюзию мнимого врага, из которой не в силах выпутаться. Обострение на Украине — новая ловушка, расставленная в XXI веке США […] в попытке поглотить, „устранить“ Россию, контролировать Европу, сохранив свою гегемонию в мире», — написал журналист в статье для китайского издания «Хуаньцю шибао», передают РИА «Новости».

Он добавил, что НАТО всячески пытается «устранить» Россию в различных аспектах, в том числе в политическом, экономическом, культурном и идеологическом. Цель у США и альянса одна — продолжить разделять и ослаблять Россию, как это было однажды с СССР.

Ранее обозреватель китайской газеты Хуаньцю шибао Че Цзяньсинь заявил, что США пытается установить контроль над Европой, потому пытается «задавить» Россию. По его мнению, США будут не нужны Европе, если у нее появится новый союзник в виде России.

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Соединенные Штаты Америки нацелены на разделение и ослабление России. Так считает репортер Чжао Цзяочэн. «Вашингтон стремится разжечь идеологическую конфронтацию, создавая иллюзию мнимого врага, из которой не в силах выпутаться. Обострение на Украине — новая ловушка, расставленная в XXI веке США […] в попытке поглотить, „устранить“ Россию, контролировать Европу, сохранив свою гегемонию в мире», — написал журналист в статье для китайского издания «Хуаньцю шибао», передают РИА «Новости». Он добавил, что НАТО всячески пытается «устранить» Россию в различных аспектах, в том числе в политическом, экономическом, культурном и идеологическом. Цель у США и альянса одна — продолжить разделять и ослаблять Россию, как это было однажды с СССР. Ранее обозреватель китайской газеты Хуаньцю шибао Че Цзяньсинь заявил, что США пытается установить контроль над Европой, потому пытается «задавить» Россию. По его мнению, США будут не нужны Европе, если у нее появится новый союзник в виде России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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