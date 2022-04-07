В Китае раскрыли главную цель США в отношении России

По мнению репортера, США стремятся разделить и ослабить Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Соединенные Штаты Америки нацелены на разделение и ослабление России. Так считает репортер Чжао Цзяочэн.

«Вашингтон стремится разжечь идеологическую конфронтацию, создавая иллюзию мнимого врага, из которой не в силах выпутаться. Обострение на Украине — новая ловушка, расставленная в XXI веке США […] в попытке поглотить, „устранить“ Россию, контролировать Европу, сохранив свою гегемонию в мире», — написал журналист в статье для китайского издания «Хуаньцю шибао», передают РИА «Новости».

Он добавил, что НАТО всячески пытается «устранить» Россию в различных аспектах, в том числе в политическом, экономическом, культурном и идеологическом. Цель у США и альянса одна — продолжить разделять и ослаблять Россию, как это было однажды с СССР.

Ранее обозреватель китайской газеты Хуаньцю шибао Че Цзяньсинь заявил, что США пытается установить контроль над Европой, потому пытается «задавить» Россию. По его мнению, США будут не нужны Европе, если у нее появится новый союзник в виде России.