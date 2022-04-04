В Китае разоблачили цель США в отношениях с Россией

США пытается установить контроль над Европой, потому пытается «задавить» Россию. Об этом заявил обозреватель китайской газеты Хуаньцю шибао Че Цзяньсинь.
«Соединенные Штаты часто указывали на Россию и загоняли ее в угол: их цель не только в том, чтобы нацелиться на Россию, но и в том, чтобы контролировать Европу», — считает Че Цзяньсинь. По его мнению, Вашингтон не может допустить того, чтобы Россия «помирилась» с Европой или вовсе в нее интегрировалась. Это сразу же приведет к тому, что европейские страны потеряют смысл в «военном убежище под названием НАТО», во главе которого стоит США, считает автор статьи.
Цзяньсинь отмечает, что США будут не нужны Европе, если у нее появится новый союзник в виде России. Он добавил, что Вашингтон выставляет Россию «врагом номер один» для европейских стран для того, чтобы размещать на их территории свои войска.
Также обозреватель подчеркнул, что Россия и Европа могут прекрасно дополнять друг друга с точки зрения экономики. «Россия обладает богатыми запасами нефти и природного газа, а это как раз то, в чем больше всего нуждается Европа, испытывающая недостаток энергии, но обладающая передовыми технологиями», — уточнил он.
Он напомнил, что именно потому, что РФ и Европа способны дополнять друг друга экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель поддерживала российский газопровод «Северный поток — 2», а США неоднократно блокировали его строительство. Как только Россия будет глубоко интегрирована в европейскую экономику или даже сформирует единую экономику, мощная Европа не только выйдет из-под контроля, но и станет прямой угрозой для США, резюмировал Че Цзяньсинь.
США пытается установить контроль над Европой, потому пытается «задавить» Россию. Об этом заявил обозреватель китайской газеты Хуаньцю шибао Че Цзяньсинь. «Соединенные Штаты часто указывали на Россию и загоняли ее в угол: их цель не только в том, чтобы нацелиться на Россию, но и в том, чтобы контролировать Европу», — считает Че Цзяньсинь. По его мнению, Вашингтон не может допустить того, чтобы Россия «помирилась» с Европой или вовсе в нее интегрировалась. Это сразу же приведет к тому, что европейские страны потеряют смысл в «военном убежище под названием НАТО», во главе которого стоит США, считает автор статьи. Цзяньсинь отмечает, что США будут не нужны Европе, если у нее появится новый союзник в виде России. Он добавил, что Вашингтон выставляет Россию «врагом номер один» для европейских стран для того, чтобы размещать на их территории свои войска. Также обозреватель подчеркнул, что Россия и Европа могут прекрасно дополнять друг друга с точки зрения экономики. «Россия обладает богатыми запасами нефти и природного газа, а это как раз то, в чем больше всего нуждается Европа, испытывающая недостаток энергии, но обладающая передовыми технологиями», — уточнил он. Он напомнил, что именно потому, что РФ и Европа способны дополнять друг друга экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель поддерживала российский газопровод «Северный поток — 2», а США неоднократно блокировали его строительство. Как только Россия будет глубоко интегрирована в европейскую экономику или даже сформирует единую экономику, мощная Европа не только выйдет из-под контроля, но и станет прямой угрозой для США, резюмировал Че Цзяньсинь. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что диалог Европы и России произойдет только тогда, когда «европейцы протрезвеют от американского бурбона». Странам, желающим попасть в Евросоюз, предложили доказать свое желание путем давления на Россию. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек разрушение двусторонних отношений со странами Европы.