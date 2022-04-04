В Китае разоблачили цель США в отношениях с Россией

05 апреля 2022 в 03:10 Размер текста - 17 +

США будут не нужны Европе, если она «помирится» с Россией, считает Че Цзяньсинь Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США США пытается установить контроль над Европой, потому пытается «задавить» Россию. Об этом заявил обозреватель китайской газеты Хуаньцю шибао Че Цзяньсинь. «Соединенные Штаты часто указывали на Россию и загоняли ее в угол: их цель не только в том, чтобы нацелиться на Россию, но и в том, чтобы контролировать Европу», — считает Че Цзяньсинь. По его мнению, Вашингтон не может допустить того, чтобы Россия «помирилась» с Европой или вовсе в нее интегрировалась. Это сразу же приведет к тому, что европейские страны потеряют смысл в «военном убежище под названием НАТО», во главе которого стоит США, считает автор статьи. Цзяньсинь отмечает, что США будут не нужны Европе, если у нее появится новый союзник в виде России. Он добавил, что Вашингтон выставляет Россию «врагом номер один» для европейских стран для того, чтобы размещать на их территории свои войска. Также обозреватель подчеркнул, что Россия и Европа могут прекрасно дополнять друг друга с точки зрения экономики. «Россия обладает богатыми запасами нефти и природного газа, а это как раз то, в чем больше всего нуждается Европа, испытывающая недостаток энергии, но обладающая передовыми технологиями», — уточнил он. Он напомнил, что именно потому, что РФ и Европа способны дополнять друг друга экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель поддерживала российский газопровод «Северный поток — 2», а США неоднократно блокировали его строительство. Как только Россия будет глубоко интегрирована в европейскую экономику или даже сформирует единую экономику, мощная Европа не только выйдет из-под контроля, но и станет прямой угрозой для США, резюмировал Че Цзяньсинь. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что диалог Европы и России произойдет только тогда, когда «европейцы протрезвеют от американского бурбона». Странам, желающим попасть в Евросоюз, предложили доказать свое желание путем давления на Россию. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек разрушение двусторонних отношений со странами Европы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США пытается установить контроль над Европой, потому пытается «задавить» Россию. Об этом заявил обозреватель китайской газеты Хуаньцю шибао Че Цзяньсинь. «Соединенные Штаты часто указывали на Россию и загоняли ее в угол: их цель не только в том, чтобы нацелиться на Россию, но и в том, чтобы контролировать Европу», — считает Че Цзяньсинь. По его мнению, Вашингтон не может допустить того, чтобы Россия «помирилась» с Европой или вовсе в нее интегрировалась. Это сразу же приведет к тому, что европейские страны потеряют смысл в «военном убежище под названием НАТО», во главе которого стоит США, считает автор статьи. Цзяньсинь отмечает, что США будут не нужны Европе, если у нее появится новый союзник в виде России. Он добавил, что Вашингтон выставляет Россию «врагом номер один» для европейских стран для того, чтобы размещать на их территории свои войска. Также обозреватель подчеркнул, что Россия и Европа могут прекрасно дополнять друг друга с точки зрения экономики. «Россия обладает богатыми запасами нефти и природного газа, а это как раз то, в чем больше всего нуждается Европа, испытывающая недостаток энергии, но обладающая передовыми технологиями», — уточнил он. Он напомнил, что именно потому, что РФ и Европа способны дополнять друг друга экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель поддерживала российский газопровод «Северный поток — 2», а США неоднократно блокировали его строительство. Как только Россия будет глубоко интегрирована в европейскую экономику или даже сформирует единую экономику, мощная Европа не только выйдет из-под контроля, но и станет прямой угрозой для США, резюмировал Че Цзяньсинь. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что диалог Европы и России произойдет только тогда, когда «европейцы протрезвеют от американского бурбона». Странам, желающим попасть в Евросоюз, предложили доказать свое желание путем давления на Россию. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек разрушение двусторонних отношений со странами Европы.