Бывший куратор из СБУ раскрыл имена боевиков «Правого сектора»*

16 апреля 2022 в 07:49 Размер текста - 17 +

По словам экс-куратора из СБУ, участниками карательной операции в Донбассе были наркоманы и уголовники Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-куратор из СБУ раскрыл имена боевиков «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация) в Херсонской области. Среди них — участники карательной операции на Донбассе. «Бывший куратор в СБУ запрещенной в России экстремистской организации „Правый сектор“ раскрыл российским силовым ведомствам данные о членах ее боевого крыла, среди которых были участники карательной операции в Донбассе, наркоманы и уголовники», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на документы. Добровольческий украинский корпус «Правого сектора» был создан в 2014 году для участия в карательной операции в Донбассе Также сообщается, что численность военизированного формирования составляла около 30 человек. При этом, постоянно на базе находилось около 10 человек. По имеющимся данным, в незаконном распоряжении бойцов находилось пять ручных подствольных гранатометов, четыре автомата Калашникова и около 10 гранат. Место хранения оружия скрывалось. Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Солнечногорском районе Московской области сторонника «Правого сектора». Им оказался уроженец Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе ФСБ. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Экс-куратор из СБУ раскрыл имена боевиков «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация) в Херсонской области. Среди них — участники карательной операции на Донбассе. «Бывший куратор в СБУ запрещенной в России экстремистской организации „Правый сектор“ раскрыл российским силовым ведомствам данные о членах ее боевого крыла, среди которых были участники карательной операции в Донбассе, наркоманы и уголовники», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на документы. Добровольческий украинский корпус «Правого сектора» был создан в 2014 году для участия в карательной операции в Донбассе Также сообщается, что численность военизированного формирования составляла около 30 человек. При этом, постоянно на базе находилось около 10 человек. По имеющимся данным, в незаконном распоряжении бойцов находилось пять ручных подствольных гранатометов, четыре автомата Калашникова и около 10 гранат. Место хранения оружия скрывалось. Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Солнечногорском районе Московской области сторонника «Правого сектора». Им оказался уроженец Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе ФСБ. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.