Кадыров вызвал на поле боя командира нацбатальона, скрывающегося на Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обратился к командиру националистического батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) и призвал его показать себя на поле боя. Соответствующе видеообращение глава Чечни опубликовал в своем telegram-канале.

«Обращаюсь к командиру „Азов“*, который находится в бункере „Азовстали“. Не стыдно тебе держать больных, женщин, стариков? Выйди на поле, давай покажи себя. Закончим раз и навсегда!», — заявил Кадыров в видеоролике. По его словам, в настоящий момент боевики нацбатальона удерживают в подвалах «Азовстали» более 150 мирных жителей.

Россия начала на Украине спецоперацию 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это вынужденная мера для помощи Донбассу, а также для демилитаризации и денацификации Украины. Мариуполь перешел под контроль российской армии в апреле. Оставшиеся националисты забаррикадировались на «Азовстали». Эвакуированные люди сообщали, что националисты удерживали их и не сообщали о гуманитарных коридорах. 29 апреля с территории комбината вышла первая семья из числа гражданских. 2 мая с «Азовстали» в Мариуполе эвакуировали 214 человек. Их отвезли в населенный пункт Безыменное и доставили в пункт оказания помощи.

*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.