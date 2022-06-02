Медведев объяснил разницу между спецоперацией и войной

03 июня 2022 в 04:36 Размер текста - 17 +

Медведев объяснил, почему на Украине идет спецоперация, а не война Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Действия России на Украине являются именно спецоперацией, цели которой ограничены, поскольку разрушаются и уничтожаются только военные объекты. Об этом в интервью Al Jazeera рассказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Это действительно специальная военная операция. То, что там происходит, идет по определенному сценарию. Президент объявил о том, что у нас две цели, которые необходимо достигнуть. Первая — защитить граждан Донецкой и Луганской республик <…> Вторая — уничтожить милитаристскую машину и провести денацификацию этих регионов, чтобы там не было националистов, которые продвигают абсолютно антироссийский, русофобский курс и пытаются столкнуть Россию и Украину», — сказал Медведев в ходе интервью телеканалу Al Jazeera. Так зампред Совбеза ответил на вопрос, почему Москва назвала спецоперацию именно таким образом. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, спасение населения Донбассса от обстрелов ВСУ и нацбатов, поражение объектов военной инфраструктуры украинской армии. Благодаря действиям ВС РФ, уже освобождены значительные территории ДНР и ЛНР. В частности, 29 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о полном освобождении Северодонецка, а 1 июня он сообщил о завершении зачистки города. В марте российские военные взяли под полный контроль Херсонскую и большую часть Запорожской области. Ранее Медведев называл условия для присоединения Донбасса и Херсона к РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Действия России на Украине являются именно спецоперацией, цели которой ограничены, поскольку разрушаются и уничтожаются только военные объекты. Об этом в интервью Al Jazeera рассказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Это действительно специальная военная операция. То, что там происходит, идет по определенному сценарию. Президент объявил о том, что у нас две цели, которые необходимо достигнуть. Первая — защитить граждан Донецкой и Луганской республик <…> Вторая — уничтожить милитаристскую машину и провести денацификацию этих регионов, чтобы там не было националистов, которые продвигают абсолютно антироссийский, русофобский курс и пытаются столкнуть Россию и Украину», — сказал Медведев в ходе интервью телеканалу Al Jazeera. Так зампред Совбеза ответил на вопрос, почему Москва назвала спецоперацию именно таким образом. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, спасение населения Донбассса от обстрелов ВСУ и нацбатов, поражение объектов военной инфраструктуры украинской армии. Благодаря действиям ВС РФ, уже освобождены значительные территории ДНР и ЛНР. В частности, 29 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о полном освобождении Северодонецка, а 1 июня он сообщил о завершении зачистки города. В марте российские военные взяли под полный контроль Херсонскую и большую часть Запорожской области. Ранее Медведев называл условия для присоединения Донбасса и Херсона к РФ.