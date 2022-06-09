Первый автомобильный мост между Россией и Китаем начал работу. Его строили шесть лет

10 июня 2022 в 07:52 Размер текста - 17 +

Автомобильный мост между Россией и Китаем строили шесть лет (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU По первому автомобильному мосту между Россией и Китаем запустили движение. Мост построен через реку Амур, он идет из Благовещенска в китайский город Хэйхэ. «В сегодняшнем разобщенном мире мост Благовещенск — Хэйхэ между Россией и Китаем имеет особое, символическое значение. Он станет еще одной нитью дружбы, которая связывает народы России и Китая. Строительство моста началось в 2016 году, тысячи людей принимали участие в строительстве, работали круглосуточно как с китайской, так и с российской стороны», — передает ТАСС слова полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева. Открыть мост планировали еще в 2020 году, однако из-за сложной эпидемиологической обстановки запуск моста был перенесен. Ранее был достроен первый железнодорожный мост между РФ и Китаем. В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин лично осмотрит его. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

По первому автомобильному мосту между Россией и Китаем запустили движение. Мост построен через реку Амур, он идет из Благовещенска в китайский город Хэйхэ. «В сегодняшнем разобщенном мире мост Благовещенск — Хэйхэ между Россией и Китаем имеет особое, символическое значение. Он станет еще одной нитью дружбы, которая связывает народы России и Китая. Строительство моста началось в 2016 году, тысячи людей принимали участие в строительстве, работали круглосуточно как с китайской, так и с российской стороны», — передает ТАСС слова полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева. Открыть мост планировали еще в 2020 году, однако из-за сложной эпидемиологической обстановки запуск моста был перенесен. Ранее был достроен первый железнодорожный мост между РФ и Китаем. В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин лично осмотрит его.