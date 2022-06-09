09 июня 2022

Первый автомобильный мост между Россией и Китаем начал работу. Его строили шесть лет

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Автомобильный мост между Россией и Китаем строили шесть лет (архивное фото) Фото:

По первому автомобильному мосту между Россией и Китаем запустили движение. Мост построен через реку Амур, он идет из Благовещенска в китайский город Хэйхэ.

«В сегодняшнем разобщенном мире мост Благовещенск — Хэйхэ между Россией и Китаем имеет особое, символическое значение. Он станет еще одной нитью дружбы, которая связывает народы России и Китая. Строительство моста началось в 2016 году, тысячи людей принимали участие в строительстве, работали круглосуточно как с китайской, так и с российской стороны», — передает ТАСС слова полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

Открыть мост планировали еще в 2020 году, однако из-за сложной эпидемиологической обстановки запуск моста был перенесен. Ранее был достроен первый железнодорожный мост между РФ и Китаем. В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин лично осмотрит его.

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По первому автомобильному мосту между Россией и Китаем запустили движение. Мост построен через реку Амур, он идет из Благовещенска в китайский город Хэйхэ. «В сегодняшнем разобщенном мире мост Благовещенск — Хэйхэ между Россией и Китаем имеет особое, символическое значение. Он станет еще одной нитью дружбы, которая связывает народы России и Китая. Строительство моста началось в 2016 году, тысячи людей принимали участие в строительстве, работали круглосуточно как с китайской, так и с российской стороны», — передает ТАСС слова полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева. Открыть мост планировали еще в 2020 году, однако из-за сложной эпидемиологической обстановки запуск моста был перенесен. Ранее был достроен первый железнодорожный мост между РФ и Китаем. В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин лично осмотрит его.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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