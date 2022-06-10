Швейцария одобрила шестой пакет санкций против РФ

Запрещать российские энергоносители Швейцария планирует постепенно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти Швейцарии приняли решение ввести новые санкции против России. Шестой пакет включает в себя эмбарго на российскую нефть. Информация об этом содержится на официальном сайте Швейцарского федерального совета.

«10 июня Федеральный совет принял решение о введении новых санкций ЕС против России и Беларуси. Федеральное министерство экономики, образования и исследований наложило финансовые санкции и санкции на поездки еще примерно на 100 человек. Шестой пакет санкций ЕС включает эмбарго на сырую нефть и некоторые продукты нефтепереработки из России», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что запрещать российские энергоносители планируется не сразу, а постепенно. Швейцарские ведомства «подробно изучат последствия для Швейцарии» введения нефтяного эмбарго.

Послы Евросоюза утвердили шестой пакет антироссийских санкций в начале июня. Одним из пунктов данного пакета является частичное нефтяное эмбарго, а также новые экономические ограничения в отношении Сбербанка.

Ограничения европейские страны ввели после начала вынужденной российской спецоперации на территории Украины. Основная цель — спасение населения Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов, а также демилитаризация и денацификация. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры. В итоге экономические санкции повлияли на те государства, которые их придумали: в США огромная инфляция, Британии грозит жесткий дефицит продуктов, а на Балканах назревает очередной кризис.

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