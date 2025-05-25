Нидерланды отправят Украине последнюю партию F-16

Нидерланды отправят Украине последнюю партию истребителей F-16 из ранее обещанных 24 самолетов. Об этом заявил министр обороны королевства Рубен Брекелманс.
«Мы продолжаем поставки F-16 Киеву прежними темпами. Завтра из Нидерландов [на Украину] отправятся последние F-16. Это означает, что все 24 обещанных истребителя вскоре будут на Украине», — сообщил Брекелманс. Об этом он заявил в эфире телепрограммы WNL Op Zondag.
Осенью 2024 года было подтверждено, что первые истребители уже поставлены Киеву, однако их точное количество тогда не разглашалось. Помимо самих самолетов Нидерланды также выделили дополнительную партию для подготовки украинских пилотов и технического персонала на базе в Румынии.
Ранее как сообщило издание Military Watch Magazine (MWM) на Украине стали исчезать F-16 при загадочных обстоятельствах. Украинские военные потеряли несколько самолетов и пилотов.
Первый истребитель F-16 был утрачен спустя всего 25 дней после поступления в страну. А 12 апреля украинские ВВС подтвердили потерю истребителя четвертого поколения.
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