Глава российского МИД Сергей Лавров переосмыслил традиционный финал сказки о борьбе добра и зла, комментируя отношения между Россией и Западом. Об этом дипломат заявил во время беседы с журналистом Павлом Зарубиным.
В ходе разговора журналист заметил: «Вы сказали, что идет борьба добра со злом, а те на Западе они же себя давно добром провозгласили». На это Лавров ответил: «Но у нас такого добра навалом, как на Западе, поэтому у нас свое добро есть, и именно оно побеждает зло». Кадры беседы Зарубин опубликовал в своем telegram-канале.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров получил награду — орден Андрея Первозванного. Церемония прошла в Кремле, передает RT. Президент Владимир Путин, открывая церемонию вручения государственных наград, подчеркнул верность Лаврова интересам России и его неизменную готовность защищать позиции страны в любых обстоятельствах.
Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что рассматривает решение президента о присуждении ему награды как признание заслуг всего коллектива, работающего в сфере внешней политики. Министр подчеркнул, что это особенно актуально в условиях роста требований к дипломатической деятельности на фоне продолжающейся борьбы добра и зла на мировой арене.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.