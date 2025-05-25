Битва добра и зла: Лавров заявил о победе России над Западом. Видео

Лавров: у России добра навалом и именно оно побеждает зло
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Лавров заявил, что добро россии победит зло на Западе
Лавров заявил, что добро россии победит зло на Западе Фото:

Глава российского МИД Сергей Лавров переосмыслил традиционный финал сказки о борьбе добра и зла, комментируя отношения между Россией и Западом. Об этом дипломат заявил во время беседы с журналистом Павлом Зарубиным.

В ходе разговора журналист заметил: «Вы сказали, что идет борьба добра со злом, а те на Западе они же себя давно добром провозгласили». На это Лавров ответил: «Но у нас такого добра навалом, как на Западе, поэтому у нас свое добро есть, и именно оно побеждает зло». Кадры беседы Зарубин опубликовал в своем telegram-канале.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров получил награду — орден Андрея Первозванного. Церемония прошла в Кремле, передает RT. Президент Владимир Путин, открывая церемонию вручения государственных наград, подчеркнул верность Лаврова интересам России и его неизменную готовность защищать позиции страны в любых обстоятельствах.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что рассматривает решение президента о присуждении ему награды как признание заслуг всего коллектива, работающего в сфере внешней политики. Министр подчеркнул, что это особенно актуально в условиях роста требований к дипломатической деятельности на фоне продолжающейся борьбы добра и зла на мировой арене.

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Глава российского МИД Сергей Лавров переосмыслил традиционный финал сказки о борьбе добра и зла, комментируя отношения между Россией и Западом. Об этом дипломат заявил во время беседы с журналистом Павлом Зарубиным. В ходе разговора журналист заметил: «Вы сказали, что идет борьба добра со злом, а те на Западе они же себя давно добром провозгласили». На это Лавров ответил: «Но у нас такого добра навалом, как на Западе, поэтому у нас свое добро есть, и именно оно побеждает зло». Кадры беседы Зарубин опубликовал в своем telegram-канале. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров получил награду — орден Андрея Первозванного. Церемония прошла в Кремле, передает RT. Президент Владимир Путин, открывая церемонию вручения государственных наград, подчеркнул верность Лаврова интересам России и его неизменную готовность защищать позиции страны в любых обстоятельствах. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что рассматривает решение президента о присуждении ему награды как признание заслуг всего коллектива, работающего в сфере внешней политики. Министр подчеркнул, что это особенно актуально в условиях роста требований к дипломатической деятельности на фоне продолжающейся борьбы добра и зла на мировой арене.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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