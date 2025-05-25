ВСУ обстреляли ЗАЭС во время ротации миссии МАГАТЭ

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) состоялась плановая ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в тот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию, прилегающую к электростанции, сообщили представители станции.
«ВСУ вел артобстрел по территории, к прилегающей площадке Запорожской АЭС», — сообщили представители станции. Информацию об этом передает РИА «Новости».
На Запорожской атомной электростанции была проведена ротация представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Согласно информации пресс-службы ЗАЭС, в новую, 28-ю по счету, миссию вошли три инспектора, передает RT.
Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) присутствуют на территории Запорожской атомной электростанции с 1 сентября 2022 года, когда объект впервые посетил генеральный директор организации Рафаэль Гросси. С 3 марта 2022 года Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских военных. С 11 сентября того же года предприятие прекратило производство электроэнергии.
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