Боец ВС РФ описал истинное отношение ВСУ к российским военным

ВСУ после сдачи в плен открыли по военным ВС РФ и своим сослуживцам огонь. Об этом сообщил журналистам один из обменянных военнопленных Вооруженных сил Украины Сергей Колосовский.
«Когда нас взяли в плен, когда нас вели к позициям, то со стороны украинской армии проводился обстрел по нам минометный. Им все равно на нас просто было», — рассказал Колосовский. Его слова передает РИА «Новости».
Он также отметил, что сразу после попадания на позиции российских военных им была оказана медицинская помощь. «Мы пришли к ним на позиции и сразу медпомощь оказали моментально. То есть даже не ожидали, что настолько люди могут так относиться хорошо».
Ранее в Стамбуле прошли переговоры между представителями из России и Украины. Инициатива проведения данных переговоров исходила от президента России Владимира Путина. Во время диалога стороны договорились о проведении обмена «1000 на 1000».
В первый день обмена, 23 мая, домой вернулись 270 российских военных и 120 гражданских лиц, во второй день были освобождены еще 307 российских военнослужащих, 25 мая — оставшиеся 303 человека, передает RT. Как отметил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, стороны полностью выполнили договоренности по обмену пленными, достигнутые в Стамбуле
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