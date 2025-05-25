Командир пошел наперекор Путину: президент рассказал о внештатной ситуации на поле боя

На линии боевого соприкосновения произошла внештатная ситцация, когда командир дивизии принял решение выполнить боевую задачу вопреки прямому указанию руководства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. По словам Путина, командование потребовало воздержаться от реализации опасных планов из-за погодных условий и угрозы больших потерь, однако военные нашли иной способ исполнения задачи.
«Ну вот сейчас любопытная ситуация… <...> На одном из участков на линии боевого соприкосновения наши ребята рвутся, чтобы выполнить боевую задачу <....> начальник Генерального штаба дали прямое указание командиру дивизии воздержаться от реализации этих планов. Так у них целая внутренняя трагедия. Рвутся в бой. Но они все равно начали выполнять эту задачу, но немножко другими способами, которые являются способом бережного отношения к личному составу», — рассказал Путин во время беседы с Зарубиным. Кадры интервью журналист опубликовал в своем telegram-канале.
Ранее Путин сопоставил подвиги героев СВО с подвигами героев Великой Отечественной. В ходе разговора президент напомнил о подвиге летчика Николая Гастелло, который во время Великой Отечественной войны направил горящий самолет.
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