Командир пошел наперекор Путину: президент рассказал о внештатной ситуации на поле боя

Путин: на линии боевого соприкосновения военные рвутся в бой
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Путин рассказал о желании военных ВС РФ защищать страну несмотря на приказы командования
Путин рассказал о желании военных ВС РФ защищать страну несмотря на приказы командования Фото:

На линии боевого соприкосновения произошла внештатная ситцация, когда командир дивизии принял решение выполнить боевую задачу вопреки прямому указанию руководства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. По словам Путина, командование потребовало воздержаться от реализации опасных планов из-за погодных условий и угрозы больших потерь, однако военные нашли иной способ исполнения задачи.

«Ну вот сейчас любопытная ситуация… <...> На одном из участков на линии боевого соприкосновения наши ребята рвутся, чтобы выполнить боевую задачу <....> начальник Генерального штаба дали прямое указание командиру дивизии воздержаться от реализации этих планов. Так у них целая внутренняя трагедия. Рвутся в бой. Но они все равно начали выполнять эту задачу, но немножко другими способами, которые являются способом бережного отношения к личному составу», — рассказал Путин во время беседы с Зарубиным. Кадры интервью журналист опубликовал в своем telegram-канале.

Ранее Путин сопоставил подвиги героев СВО с подвигами героев Великой Отечественной. В ходе разговора президент напомнил о подвиге летчика Николая Гастелло, который во время Великой Отечественной войны направил горящий самолет. 

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На линии боевого соприкосновения произошла внештатная ситцация, когда командир дивизии принял решение выполнить боевую задачу вопреки прямому указанию руководства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. По словам Путина, командование потребовало воздержаться от реализации опасных планов из-за погодных условий и угрозы больших потерь, однако военные нашли иной способ исполнения задачи. «Ну вот сейчас любопытная ситуация… <...> На одном из участков на линии боевого соприкосновения наши ребята рвутся, чтобы выполнить боевую задачу <....> начальник Генерального штаба дали прямое указание командиру дивизии воздержаться от реализации этих планов. Так у них целая внутренняя трагедия. Рвутся в бой. Но они все равно начали выполнять эту задачу, но немножко другими способами, которые являются способом бережного отношения к личному составу», — рассказал Путин во время беседы с Зарубиным. Кадры интервью журналист опубликовал в своем telegram-канале. Ранее Путин сопоставил подвиги героев СВО с подвигами героев Великой Отечественной. В ходе разговора президент напомнил о подвиге летчика Николая Гастелло, который во время Великой Отечественной войны направил горящий самолет. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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