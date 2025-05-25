Певица Анна Асти заявила, что на завтрак обязательно съедает одно или два яйца всмятку и гречневые хлопья. Об этом она рассказала на XIV Русской музыкальной премии телеканала RU.TV, комментируя слухи о голодании.
«Я на завтрак всегда съедаю либо одно яйцо всмятку либо два и гречневые хлопья», — заявила Асти. Ее слова приводит Пятый канал. Она также добавила, что иногда поесть утром мешают нервы, однако яйца она все равно съедает. В случае, когда же нет времени поесть, певица обычно пьет кофе с апельсиновым соком, где также немало калорий.
Ранее Асти поделилась своим опытом одиночества, отметив, что справляется с жизненными испытаниями без поддержки друзей и специалистов. Она заявила, что лучшая поддержка — это она сама, поэтому она не стремится посвящать себя кому-либо. На премии RU.TV певица подчеркнула важность саморазвития и посоветовала наслаждаться временем наедине с собой, читая и размышляя, передает «Ридус».
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