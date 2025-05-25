Брат Дани Милохина бросил карьеру сексолога и продает интимные фото

Брат популярного тиктокера Дани Милохина Илья сменил профессию сексолога и начал продавать откровенные фотографий и видео, так как на его консультации по вопросам секса и эзотерики оказался низкий спрос. Так, стоимость одной фотографии равна 2000 рублей.
«Сейчас Илья Милохин продает различные медиа своей обнаженной натуры», — пишет Life.ru. По данным источника, одно его откровенное фото стоит две тысячи рублей, однако у него есть и VIP-снимки за семь тысяч.
Ранее 24-летний Илья Милохин позиционировал себя как эзотерик и «астропсихолог с опытом более пяти лет». Он обучал правильному сексу за 8000 рублей и проводил астрологические расклады. Однако его услуги не пользовались спросом, передает «Общественная служба новостей».
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