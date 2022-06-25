ET: ВСУ указали на ошибки использования западной военной техники

26 июня 2022 в 00:01 Размер текста - 17 +

ВСУ не справляются с западной военной техникой Фото: Официальный сайт президента Украины Из-за того, что вооруженные силы Украины плохо справляются с западной военной техникой, украинская армия оказалась в затруднительном положении на Донбассе. Об этом написала индийская газета The Economic Times. «Оружие в изобилии поставляется Киеву, но ВСУ становится все труднее применять продвинутые образцы. <…> В украинской армии ограниченное количество военнослужащих, обладающих достаточной квалификацией для обращения с ним», — отмечается в публикации. Также подчеркивается, что оружие, присылаемое Западом Украине, слишком быстро уничтожается в руках российских сил. Кроме того, известны случаи, когда ВСУ отказывались от использования американских беспилотников Switchblade, отдавая предпочтение беспилотникам коммерческих компаний, которые могли быть загружены взрывчаткой. Страны Запада помогают Украине из-за спецоперации РФ. В Киеве неоднократно заявляли, что им недостаточно предоставляемой помощи и требуются еще деньги и вооружение. Президент Украины Владимир Зеленский хочет около пяти миллиардов долларов ежемесячно для покрытия дефицита в экономике. На днях Америка пообещала Украине отправить 450 миллионов долларов. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Из-за того, что вооруженные силы Украины плохо справляются с западной военной техникой, украинская армия оказалась в затруднительном положении на Донбассе. Об этом написала индийская газета The Economic Times. «Оружие в изобилии поставляется Киеву, но ВСУ становится все труднее применять продвинутые образцы. <…> В украинской армии ограниченное количество военнослужащих, обладающих достаточной квалификацией для обращения с ним», — отмечается в публикации. Также подчеркивается, что оружие, присылаемое Западом Украине, слишком быстро уничтожается в руках российских сил. Кроме того, известны случаи, когда ВСУ отказывались от использования американских беспилотников Switchblade, отдавая предпочтение беспилотникам коммерческих компаний, которые могли быть загружены взрывчаткой. Страны Запада помогают Украине из-за спецоперации РФ. В Киеве неоднократно заявляли, что им недостаточно предоставляемой помощи и требуются еще деньги и вооружение. Президент Украины Владимир Зеленский хочет около пяти миллиардов долларов ежемесячно для покрытия дефицита в экономике. На днях Америка пообещала Украине отправить 450 миллионов долларов.