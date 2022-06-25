25 июня 2022

ET: ВСУ указали на ошибки использования западной военной техники

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
ВСУ не справляются с западной военной техникой Фото:

Из-за того, что вооруженные силы Украины плохо справляются с западной военной техникой, украинская армия оказалась в затруднительном положении на Донбассе. Об этом написала индийская газета The Economic Times.

«Оружие в изобилии поставляется Киеву, но ВСУ становится все труднее применять продвинутые образцы. <…> В украинской армии ограниченное количество военнослужащих, обладающих достаточной квалификацией для обращения с ним», — отмечается в публикации.

Также подчеркивается, что оружие, присылаемое Западом Украине, слишком быстро уничтожается в руках российских сил. Кроме того, известны случаи, когда ВСУ отказывались от использования американских беспилотников Switchblade, отдавая предпочтение беспилотникам коммерческих компаний, которые могли быть загружены взрывчаткой.

Страны Запада помогают Украине из-за спецоперации РФ. В Киеве неоднократно заявляли, что им недостаточно предоставляемой помощи и требуются еще деньги и вооружение. Президент Украины Владимир Зеленский хочет около пяти миллиардов долларов ежемесячно для покрытия дефицита в экономике. На днях Америка пообещала Украине отправить 450 миллионов долларов.

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Из-за того, что вооруженные силы Украины плохо справляются с западной военной техникой, украинская армия оказалась в затруднительном положении на Донбассе. Об этом написала индийская газета The Economic Times. «Оружие в изобилии поставляется Киеву, но ВСУ становится все труднее применять продвинутые образцы. <…> В украинской армии ограниченное количество военнослужащих, обладающих достаточной квалификацией для обращения с ним», — отмечается в публикации. Также подчеркивается, что оружие, присылаемое Западом Украине, слишком быстро уничтожается в руках российских сил. Кроме того, известны случаи, когда ВСУ отказывались от использования американских беспилотников Switchblade, отдавая предпочтение беспилотникам коммерческих компаний, которые могли быть загружены взрывчаткой. Страны Запада помогают Украине из-за спецоперации РФ. В Киеве неоднократно заявляли, что им недостаточно предоставляемой помощи и требуются еще деньги и вооружение. Президент Украины Владимир Зеленский хочет около пяти миллиардов долларов ежемесячно для покрытия дефицита в экономике. На днях Америка пообещала Украине отправить 450 миллионов долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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