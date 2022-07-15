Reuters: Евросоюз смягчит антироссийские санкции

Смягчение антироссийских санкций ЕК будет касаться экспорта продуктов питания и зерна из России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейская комиссия скорректирует существующие ограничительные меры, чтобы не препятствовать экспорту продовольствия. Об этом сообщили агентству Reuters чиновники приближенные к Еврокомиссии, пожелавшие остаться неизвестными.

«Комиссия также внесет некоторые изменения в существующие санкции, чтобы убедиться, что они не повлияют на экспорт продуктов питания и зерна из России», заявили агентству три представителя ЕС. В соответствии с этой мерой российским судам уже разрешено заходить в порты ЕС, если они везут продовольствие или лекарства. При этом проект пакета санкций, который требует одобрения правительств ЕС, включает запрет на импорт российского золота в ЕС.

Ранее URA.RU сообщало, что для членов ЕС, перевоз санкционных грузы по железной дороге через Калининград не нужно запрещать. Об этом сообщили в Еврокомиссии.

Запад ввел жесткие санкции против России после начала спецоперации на Украине. Несмотря на то, что действия РФ на этой территории направлены на демилитаризацию, денацификацию, а также спасение граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов, западные санкции против РФ коснулись экономики, банковского сектора, а также логистики.

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